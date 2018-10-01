Вертолет «Робинсон» пропал без вести в Иркутской области

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-01T09:56:39+03:00

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Вертолет «Робинсон» пропал без вести 1 октября в Иркутской области. Связь с воздушным судном пропала, когда он находился в пяти километрах от города Бодайбо. На борту, по предварительной информации, находилось двое человек

По данным некоторых информационных агентств, вертолет упал в реку Витим, задев провода во время взлета или посадки. Однако в экстренных службах региона это пока что не подтвердили.

- На место сейчас направлена оперативная группа Бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Отметим, что за последнее время это уже не первое ЧП с вертолетами в Иркутской области. 2 сентября в Казачинско-Ленском районе разбился Ми-8 с тремя членами экипажа. Они летели для аэрофотосъемки местности. Никому из мужчин не удалось выжить в катастрофе. А 7 декабря 2017 года в Братском районе упал «Еврокоптер АС-350». Тогда погибли бизнесмен и пилот.