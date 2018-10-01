СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-01T09:56:27+03:00

Вертолет «Робинсон» зацепился за линии электропередач и упал в реку в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Вертолет «Робинсон» потерпел крушение 1 октября в пяти километрах от Бодайбо, что в Иркутской области. На борту винтокрылой машины, которая принадлежит золотодобывающей артели, находили двое человек.

- Вертолет выполнял рабочий полет и зацепил линию электропередач, соединяющую город Бодайбо и микрорайон, - рассказал «Комсомольской правде в Иркутске» мэр города Бодайбо Евгений Юмашев. – Вертолет рухнул в реку Витим в 10-15 метрах от берега. Он лежит на глубине 11 метров, тела не обнаружены.

Рядом с местом крушения был обследован берег реки, однако никаких следов спасшегося экипажа замечено тоже не было. Поисковые работы продолжатся 2 октября, когда в Бодайбо прибудет самолет со спасателями-водолазами.