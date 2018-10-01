Фото с места крушения вертолета «Робинсон» в Иркутской области: судьба двоих членов экипажа остается неизвестной

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-01T12:58:03+03:00

Воздушное судно, вероятно, зацепилось о линии электропередач, а потом рухнуло в реку [фото]

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Вертолет «Робинсон» потерпел крушение 1 октября под Бодайбо в Иркутской области. Принадлежал он одной из золотодобывающих компаний. На борту находились пилот и механик-мониторщик.

По предварительной версии, пилот прилетел с участка «Скалистый» на базу в Бодайбо, чтобы забрать моториста и запчасти обратно. Через несколько минут после взлета связь с бортом пропала. На место предполагаемого крушения к реке Витим выехала оперативная группа Бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, а также были направлены подразделения Государственной инспекции по маломерным судам. Увы, самые страшные опасения о том, что вертолет разбился, подтвердились.

- В 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды – документация, на линии электропередач поврежден провод, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Предположительно, вертолет задел линию электропередач и совершил падение в воду в районе микрорайона Бисяга в пяти километрах от города Бодайбо.

Как уточнил мэр Бодайбо Евгений Юмашев, обломки вертолета лежат на глубине 11 метров, однако тела членов экипажа не обнаружены. Рядом с местом крушения был обследован берег реки и никаких следов спасшихся мужчин нет.

- Поисковые работы продолжатся, 2 октября, когда в Бодайбо прибудут спасатели-водолазами, - добавил Евгений Юмашев.

Десять сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области перебросили в Бодайбо на вертолете Ми-8.

Но главный вопрос все-таки в том, почему произошла трагедия? Ведь вертолеты в небе над городом золотодобытчиков не редкость. За их штурвалами сидят опытные пилоты, которые знают все опасные участки. Как предполагают их коллеги из золотодобывающей компании, возможно, причиной крушения стала плохая погода. Пилот мог просто не разглядеть провода линии электропередач. Однако от официальных комментариев предприятие отказалось.

Вероятно, ответы на все вопросы теперь будут искать следователи.