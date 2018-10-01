2018-10-01T12:58:03+03:00
Происшествия

Фото с места крушения вертолета «Робинсон» в Иркутской области: судьба двоих членов экипажа остается неизвестной

Воздушное судно, вероятно, зацепилось о линии электропередач, а потом рухнуло в реку [фото]
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вертолет «Робинсон» разбился в Иркутской областиВертолет «Робинсон» разбился в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Вертолет «Робинсон» потерпел крушение 1 октября под Бодайбо в Иркутской области. Принадлежал он одной из золотодобывающих компаний. На борту находились пилот и механик-мониторщик.

По предварительной версии, пилот прилетел с участка «Скалистый» на базу в Бодайбо, чтобы забрать моториста и запчасти обратно. Через несколько минут после взлета связь с бортом пропала. На место предполагаемого крушения к реке Витим выехала оперативная группа Бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, а также были направлены подразделения Государственной инспекции по маломерным судам. Увы, самые страшные опасения о том, что вертолет разбился, подтвердились.

- В 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды – документация, на линии электропередач поврежден провод, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Предположительно, вертолет задел линию электропередач и совершил падение в воду в районе микрорайона Бисяга в пяти километрах от города Бодайбо.

Как уточнил мэр Бодайбо Евгений Юмашев, обломки вертолета лежат на глубине 11 метров, однако тела членов экипажа не обнаружены. Рядом с местом крушения был обследован берег реки и никаких следов спасшихся мужчин нет.

- Поисковые работы продолжатся, 2 октября, когда в Бодайбо прибудут спасатели-водолазами, - добавил Евгений Юмашев.

Десять сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области перебросили в Бодайбо на вертолете Ми-8.

Но главный вопрос все-таки в том, почему произошла трагедия? Ведь вертолеты в небе над городом золотодобытчиков не редкость. За их штурвалами сидят опытные пилоты, которые знают все опасные участки. Как предполагают их коллеги из золотодобывающей компании, возможно, причиной крушения стала плохая погода. Пилот мог просто не разглядеть провода линии электропередач. Однако от официальных комментариев предприятие отказалось.

Вероятно, ответы на все вопросы теперь будут искать следователи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
МКС пролетит над Иркутском: горожане смогут наблюдать Международную космическую станцию 1 октября
Конкурс "КП" Иркутск: Праздничное блюдо для всей семьи
Администрация Иркутска: Объезжайте пробку в районе Академической по Глазковском мосту и плотине ГЭС
Стали известны имена членов экипажа разбившегося вертолета «Робинсон» в Иркутской области
Подчиненный поджег машину начальника в Братске
Пожар на территории грузового речного порта в Иркутске
Почтовый конверт к 100-летию ИГУ
27 сентября в России свой профессиональный праздник отметили воспитатели и работники дошкольного образования
Специалист отдела судебных приставов в Шелехове присвоила больше одного миллиона рублей
Онлайн-встреча: писательница Татьяна Устинова ответит на вопросы читателей в Иркутске
День пожилого человека: 37 жителей Иркутской области перешагнули 100-летний рубеж
Канал поставки наркотиков из Германии пресекли в Иркутске
Китай и Иркутская область намерены расширить сотрудничество
Не платил алименты: год колонии дали иркутянину, который задолжал сыну 400 тысяч рублей
Пожар в мебельном центре "Мебель Сити"в Иркутске: сгоревшее здание проходило проверку в 2016 году
Проиграли аутсайдеру: ХК «Ермак» в овертайме уступил китайскому «КРС-ОЭРДЖИ»