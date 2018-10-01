2018-10-01T12:58:05+03:00
Происшествия

Я ворую лошадей: табун стоимостью более 1 миллиона рублей украли в Иркутской области

Преступники успели продать коней, но были задержаны по горячим следам [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Я ворую лошадей: табун стоимостью более 1 миллиона рублей украли в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Я ворую лошадей: табун стоимостью более 1 миллиона рублей украли в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Для сельского жителя лишиться своего коня, все равно что для городского – автомобиля. Вот и для троих фермеров из Баяндаевского района, потеря 26 лошадей, которых они как обычно отправили пастись на местное пастбище, стало настоящим ударом. Скакунов угнали, а точнее увели прямо средь бела дня, когда те на несколько часов остались без присмотров хозяев. При средней стоимости за взрослого коня в 40 тысяч рублей, владельцы подсчитали, что преступники, продав весь табун, вполне могут заработать 1 миллион 200 тысяч рублей. Что хватит на автомобиль бизнес-класса.

Но целый табун, это все-таки не машина. В гараже его не спрячешь, и номера не перебьешь. Грузовик, забитый животными полицейские остановили неподалеку от Баяндаевского района, на трассе Иркутск-Качуг. За рулем находились, нет не цыгане, а граждане одной из азиатских стран, которые пояснили, что без всяких документов купили лошадей у трех неизвестных мужчин, выйти на след которых сыщикам оставалось делом техники.

- Ими оказались трое ранее судимых местных жителя, - цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а 26 похищенных лошадей возвращены законным владельцам.

Кража лошадей в Иркутской области.

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