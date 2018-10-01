Житель Абакана выпал из поезда под Тайшетом, когда вышел покурить в тамбур

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-01T13:19:04+03:00

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От приключений в пути, порой довольно неприятных, не застрахован никто. Особенно, если скоротать время в дороге решено было под чашечку чего-нибудь горячительного. Вот и житель Абакана попал в неожиданную ситуацию - он выпал из вагона поезда "Владивосток-Москва". Это произошло на границе Иркутской области и Красноярского края, недалеко от Тайшета. Как так получилось? Вот как сухо прокомментировали ситуацию в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте:

- Мужчина вышел покурить в неработающий тамбур, - рассказали в ведомстве. - Он выпал при попытке самостоятельно открыть дверь вагона.

Сразу напрашивается вывод, что горе-пассажир был нетрезв. Однако официально этого никто не подтверждает. Можно сказать, что сибиряку повезло: он не только не получил серьезных травм, но и смог пройти несколько километров до ближайшего кафе. Благо, сейчас на улице хоть и прохладно, но все же не зима. Сердобольные хозяева придорожной столовой обогрели-накормили абаканца. Затем вызвали врачей. На скорой его доставили в центральную районную больницу Тайшета. Медики осмотрели пациента и диагностировали вывих плеча. Но от госпитализации житель Хакассии отказался.

- В настоящее время он уже в Абакане, - добавляют в ЛУ МВД на транспорте. - Домой уехал сам на другом ближайшем поезде.