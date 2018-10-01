Последствия пожара в мебельном центре «Мебель Сити»: как иркутянам вернуть деньги, если купленный диван сгорел

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-01T14:27:11+03:00

Изменить размер текста: A A

С высоты птичьего полета ночной пожар в мебельном центре «Мебель Сити» на улице Рабочего Штаба выглядел особенно устрашающе. Огромное здание полыхало так, будто бы его со всех сторон обстреляли бомбардировщики, а черные клубы дыма были видны в соседних районах. Общая площадь пожара астрономическая: почти 6000 м2, а сколько мебели сгорело – представить сложно!

Началось все в полвторого ночи, когда в центре сработала пожарная сигнализация. Здание в считанные секунды начало заполняться едким дымом, поэтому прибывшие пожарные, которых вызвали охранники, не сразу смогли проникнуть внутрь.

- Огонь перекинулся на крышу, а металлические перекрытия между вторым и третьим этажами стали рушиться, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. - Поэтому я дал команду не входить в горящее здание - это было опасно для жизни.

Слава Богу, внутри здания никого из сотрудников не было - охранники успели покинуть свои места. Спасателей они встретили уже на улице. Поэтому горящий гипермаркет, который рушился на глазах, сначала стали заливать водой с улицы - с помощью лестниц. На подмогу бросились и жильцы находящихся рядом деревянных домов. Люди в чем были выбегали на улицу, вручную отодвигали бетонные блоки, которые мешали проехать одной из пожарных машин. Справиться с огнем удалось только через 3 часа, и к своей работе, наконец, смогли приступить эксперты и дознаватели. Подняв документы, они выяснили, что последняя проверка пожарной безопасности в мебельном центре проводилась 3 года назад и закончилась она для владельцев гипермаркета вовсе не радужно.

- Тогда мы нашли 11 нарушений, - продолжает Валентин Нелюбов. – Так, в здании не было автоматической системы пожаротушения. Кроме того, помещения не оборудовали противопожарным водоснабжением. Не соответствовали требованиям и эвакуационные пути, а площади пожарных отсеков были значительно превышены.

Собственники здания, конечно, получили административные штрафы и предписания и должны были устранить нарушения. Но вместо этого руководство торгового центра «Мебель Сити» провело свою независимую экспертизу, после которой получило заключение, что никаких нарушений и риска возникновения пожара в здании нет. До следующей проверки, которую по плану собирались организовать спасатели, оставался ровно год: ее должны были провести в октябре 2019-го.

Но тех иркутян, кто купил в «Мебель Сити» диван или кухонный гарнитур и не успел получить свой товар, сейчас, конечно, интересуют не причины пожара, которые станут известны через несколько дней. Через столько же, кстати, специалисты, озвучат и ущерб. Сложно даже представить, о какой сумме идет речь… Пока до владельца торгового гипермаркета дозвониться не удалось. Не могут связаться с работниками компании и иркутяне, которые по роковому стечению обстоятельств купили мебель накануне пожара.

- Купила диван, а доставить его должны были сегодня, - делится иркутянка Людмила. – Теперь не знаю, что делать. Ни по одному номеру дозвониться не могу.

К тому же некоторые оформляют покупку не со склада под заказ, а прямо с выставочных залов. Как же быть?

- Если вы оформили договор и оплатили покупку, то продавец должен выдать вам товар в положенный срок, несмотря на такое ЧП, - комментирует «Комсомольской правде» в Иркутске пресс-секретарь Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. – Если этого не происходит, тогда пишите претензию в адрес продавца с требованием выдать товар или вернуть деньги. Не помогло? Смело обращайтесь в суд! Кстати, составить иск вам помогут в отделе защиты прав потребителей Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотографии пожара в мебельном центре «Мебель Сити» в Иркутске