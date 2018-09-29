День пожилого человека 2018 отметят в Иркутске: в регионе 304,2 тысячи тех, кто старше 65 лет

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-29T08:01:44+03:00

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Международный день пожилого человека 2018 в Иркутске, как обычно, отметится большим количеством мероприятий, направленных на пенсионеров, которые пройдут в округах и микрорайонах города. По данным статистики, в Приангарье 304, 2 тысяч жителей перешагнули планку в 65 лет ( то есть относятся к категории пенсионеров как по критериям, которые существовали до пенсионной реформы, которая сейчас принимается, так и по новым).

-Это 12, 7% населения, - отмечает Иркутскстат. - А 99 человек преодолели вековой рубеж. По международным критериям, население страны является старым, если доля жителей в этом возрасте и старше превышает 7%. Население России можно считать таковым уже на протяжении нескольких десятилетий.

Самый волнующий вопрос для тех, кому сегодня около 50 и старше ( то есть приближающихся к возрасту пожилого человека - это новая пенсионная реформа. По этому поводу у статистики есть такие данные.

- В связи с последними изменениями в пенсионном законодательстве, границы трудоспособности, вероятно, сдвинутся, - уточняют в Иркутскстате. - Но пока из всех жителей Приангарья 22,8% старше порога трудоспособности. В 1970 году их было всего 10%, в 2010-м – 19,6%.

Если же вернуться к конкретике, то День пожилого человека 2018 в Иркутске и регионе отметят отметят 150 тысяч 893 человека в возрасте от 60 до 65 лет. Правда, это "молодые" пенсионеры и большая часть из них работает. К сегодняшнему дню официально трудоустроены 115 тысяч 647 тех, кто официально уже должен копаться на даче и нянчить внуков. Причины житейские и профессиональные - кто-то вполне востребован на работе, другим не хватает средств и хочется поддержать детей и внуков, которые, как правило, по уши в ипотеке и кредитах.

А вот куда больше оснований праздновать День пожилого человека 2018 в Иркутске у старшего поколения: в регионе 121 тысяча 686 пенсионеров от 65 до 69 лет. А тех, кто перешагнул 70-летний рубеж, уже значительно меньше - 118 тысяч 085 в возрасте от 70 до 80 лет.

Что еще отмечает статистика? Благодаря медицине и пропаганде здорового образа жизни, продолжительность растет, особенно в городах. За 6 последних лет средний жизненный срок в Приангарье увеличился на 3 года, до 69 лет. Сельская жизнь чуть короче городской: селяне живут в среднем 67 лет, горожане – без малого 70 лет. Женский «век» длинней мужского на 12 лет (в среднем - соответственно 75 лет и 63 года).

Продолжительность жизни иркутян.Фото: Наталья ВИБЕ

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