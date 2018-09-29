Вылечить гайморит будет проще и дешевле: сезонная акция для пациентов клиники "Кристалл"

СЕГОДНЯ 11:39 2018-09-29T11:44:47+03:00

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Наступившая осень - время холодных дождей, сквозняков, промозглой сырости... и, к сожалению, сезонной вспышки ЛОР-заболеваний у детей и взрослых. Именно с конца сентября немало иркутян вынуждены обращаться к врачам-отоларингологам с всевозможными заболеваниями ЛОР-органов - ринитами, отитами, гайморитами и пр. В ЛОР-отделении Медицинского Центра "Кристалл" опытные и внимательные врачи ведут прием пациентов разного возраста, помогая каждому как можно быстрее преодолеть сезонные недуги.

Одна из самых неприятных болезней ЛОР спектра - гайморит, острый или обострение хронического процесса. Воспаление гайморовых пазух приносит настоящие мучения: человеку трудно дышать, зачастую он испытывает постоянную ломящую боль, критически падает работоспособность. Более того - гайморит является не просто неприятным, но весьма опасным заболеванием. При неправильном или недостаточном лечении воспалительный процесс распространяется, что может стать реальной угрозой для жизни.

В ЛОР-отделении Медицинского Центра "Кристалл" опытные и внимательные врачи ведут прием пациентов разного возраста.

Различные препараты и капли, прописываемые обычно, далеко не всегда помогают справиться с болезнью. Быстро облегчить состояние больного, избавиться от гнойного содержимого в околоносовых пазухах, вернуть нормальное дыхание помогают различные физиопроцедуры. Одна из самых простых, безопасных и эффективных - так называемая "кукушка".

Гайморит - заболевание серьезное, необходимы физиопроцедуры.

"Кукушка" - это особый способ промывания носовых пазух антисептическими растворами (обычно используются растворы фурацилина, мирамистина, декасана, октинесепта). Антисептический раствор из специального аппарата вливается в одну ноздрю, и одновременно отсасывается из другой, вымывая в процессе скопившийся гной и слизь. В результате пазухи носа качественно прочищаются, спадает отек и восстанавливается дыхание.

Понятно, что гайморит - заболевание серьезное, и одной лечебной процедурой для достижения стойкого эффекта обойтись невозможно. Необходим полноценный курс - минимум 10 процедур. По окончании курса практически у всех пациентов наступает выздоровление (а в случае хронического заболевания - стойкая длительная ремиссия).

Справиться с ЛОР- заболеваниями помогут специалисты клиники "Кристалл".

ЛОР-отделение Медицинского Центра "Кристалл" объявляет о проведении очередной сезонной акции: 10 процедур "кукушка" - по цене восьми. Пациенты нашего ЛОР-отделения смогут пройти полноценный курс лечения, а возможность сэкономить будет для них приятным подарком от клиники.

Опытные медицинские сестры "Кристалла" проводят процедуру "кукушка" на специальном оборудовании - благодаря их опыту и мастерству, а также качеству используемой ЛОР-аппаратуры, процедура практически безболезненна и не доставляет больному особо неприятных ощущений. Можете успокоить своего малыша, да и сами не волноваться - больно и страшно не будет! Внимательный врач, назначая "кукушку", обязательно объяснит тонкости процесса и ответит на ваши вопросы.

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