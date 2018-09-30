2018-09-30T05:00:43+03:00
Общество

Погода в Иркутске 30 сентября: днем тепло и солнечно

В обед на термометре +16 градусов
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Погода в Иркутске 30 сентября: днем тепло и солнечноПогода в Иркутске 30 сентября: днем тепло и солнечноФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

Пока погода балует сибиряков. Конечно, уже не так тепло, как летом, но все равно достаточно комфортно. Погода в Иркутске 30 сентября обещает быть солнечной. Днем +16, +14 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду. Вполне можно отправиться на пикник или на прогулку. Тем более, что в парках и в лесу сейчас очень красиво – полно желтой листвы. Успеваем наслаждаться осенью!

По области 30 сентября переменная облачность, без осадков, местами в северных и северо-западных районах небольшие и умеренные дожди, утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. В западных и северных районах порывы 11-16 метров в секунду, температура +13,+18 градусов, при облачной погоде +6,+11 градусов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга»
Фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего» собрал в Туле ведущих специалистов по архитектуре, дизайну и урбанистике из разных регионов России
Новости 24
Ничья с лидером: иркутский ФК «Зенит» поделил очки с омским «Иртышом»
МВД: найдены все виновные в гибели мужчины в Черемхово. которого избили, а потом бросили на проезжей части
Пединститут регионального уровня может появиться в Иркутске на базе педучилища
Жители Сибири стали меньше тратить по кредитным картам
Концерты и выставки армянской культуры проходят в Иркутске
Подростки напали на пенсионерку: жительницу Бурятии ограбила в подъезде компания девушек
Арена за 6,3 млрд рублей: ледовый дворец для хоккея с мячом в Иркутске построит кемеровская компания
С 1 октября «комендантский час» в Иркутске начинается с 22.00
Сад Томсона при поддержке администрации Иркутска и МУП «Центральный рынок» организовали ярмарку богатого урожая в Ленинском округе Иркутска
Ирина Синцова поучаствовала в открытии фестиваля «Театральная провинция» в Черемхове
Сергей Сокол обсудил с мэром Братского района строительство нового дома культуры
Губернатор Сергей Левченко вручил кадетам «Командирские часы»
Ирина Синцова поздравила иркутских кадетов с принятием присяги
Троих призывников из Ангарска будут судить за уклонение от службы в армии
Иркутянина не пускали на свадьбу дочери в Грузию из-за долга по кредиту
За пять угонов двоих 14-летних подростков отправили в спецшколу в Слюдянке
Двадцатилетний иркутянин организовал сбыт фальшивых пятитысячных купюр