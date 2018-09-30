Погода в Иркутске 30 сентября: днем тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 04:44 2018-09-30T05:00:43+03:00

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Пока погода балует сибиряков. Конечно, уже не так тепло, как летом, но все равно достаточно комфортно. Погода в Иркутске 30 сентября обещает быть солнечной. Днем +16, +14 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду. Вполне можно отправиться на пикник или на прогулку. Тем более, что в парках и в лесу сейчас очень красиво – полно желтой листвы. Успеваем наслаждаться осенью!

По области 30 сентября переменная облачность, без осадков, местами в северных и северо-западных районах небольшие и умеренные дожди, утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. В западных и северных районах порывы 11-16 метров в секунду, температура +13,+18 градусов, при облачной погоде +6,+11 градусов.