Осень в Иркутске: любуемся красивыми фотографиями города в золотой листве
Осень в Иркутске… В соцсетях горожане с удовольствием делятся фотографиями золотой поры: оно и неудивительно, снимки получаются яркими и замечательными. Мы тоже решили успеть поймать краски, которые не только радуют глаз, но и навевают чувство ностальгии, легкой грусти и восхищения - все-таки природа иногда дарит нам бесценные подарки. Разве можно не восхищаться цветом, в который окрасилась листва? Новыми городскими панорамами?
Обязательно найдите время и прогуляйтесь по набережной, острову Конному, посидите на берегу Ангары. Ведь совсем скоро похолодает, и мы будем любоваться совсем другими видами – заснеженными и холодными. В Иркутске осень так скоротечна.
Посетите знакомые местаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Посидите где-нибудь на лавочке, помечтайте. Ловите последние мгновения золотой осени. И не только в выходные…
И пусть весь мир подождет!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Проведите время с детьми! Оно бесценно. В сентябре – октябре еще можно позволить себе долгие многочасовые прогулки. Днем еще можно гулять без шапки! Здорово ведь. Осень - она прекрасна!
Проведите время с детьми!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Она чудесная, правда?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
И вот уже целая семья!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Настоящая цветотерапия!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Краски радуют глазФото: Юлия ПЫХАЛОВА
А кому-то сентябрь добавил работыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
РелаксФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Любимый ИркутскФото: Юлия ПЫХАЛОВА