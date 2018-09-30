2018-09-30T16:03:54+03:00
Общество

Осень в Иркутске: любуемся красивыми фотографиями города в золотой листве

Жаль, что уже через пару недель пейзаж станет совсем другим
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Любуемся новыми городскими пейзажамиЛюбуемся новыми городскими пейзажамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень в Иркутске… В соцсетях горожане с удовольствием делятся фотографиями золотой поры: оно и неудивительно, снимки получаются яркими и замечательными. Мы тоже решили успеть поймать краски, которые не только радуют глаз, но и навевают чувство ностальгии, легкой грусти и восхищения - все-таки природа иногда дарит нам бесценные подарки. Разве можно не восхищаться цветом, в который окрасилась листва? Новыми городскими панорамами?

Обязательно найдите время и прогуляйтесь по набережной, острову Конному, посидите на берегу Ангары. Ведь совсем скоро похолодает, и мы будем любоваться совсем другими видами – заснеженными и холодными. В Иркутске осень так скоротечна.

Посетите знакомые места Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетите знакомые местаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посидите где-нибудь на лавочке, помечтайте. Ловите последние мгновения золотой осени. И не только в выходные…

И пусть весь мир подождет! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И пусть весь мир подождет!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проведите время с детьми! Оно бесценно. В сентябре – октябре еще можно позволить себе долгие многочасовые прогулки. Днем еще можно гулять без шапки! Здорово ведь. Осень - она прекрасна!

Проведите время с детьми! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проведите время с детьми!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Она чудесная, правда? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Она чудесная, правда?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вот уже целая семья! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вот уже целая семья!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящая цветотерапия! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящая цветотерапия!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краски радуют глаз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краски радуют глазФото: Юлия ПЫХАЛОВА

А кому-то сентябрь добавил работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А кому-то сентябрь добавил работыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Релакс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РелаксФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любимый Иркутск Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любимый ИркутскФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга»
Фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего» собрал в Туле ведущих специалистов по архитектуре, дизайну и урбанистике из разных регионов России
Новости 24
Концерт американской певицы FINNLI перенесли на 1 октября из-за задержки рейса
Тарифы на вывоз мусора изменятся в Иркутской области
90-летняя бабушка выпала из окна в Иркутске
Шесть машин столкнулись на перекрестке улиц Волжская и Карла Либкнехта в Иркутске: три человека пострадали
СМИ: житель Хакасии выпал из поезда недалеко от Тайшета Иркутской области
Количество несчастных случаев на производстве снизилось в Иркутске
Помогли полиции: в Иркутской области наградили супружескую пару, благодаря которым поймали преступников
Ничья с лидером: иркутский ФК «Зенит» поделил очки с омским «Иртышом»
МВД: найдены все виновные в гибели мужчины в Черемхово. которого избили, а потом бросили на проезжей части
Пединститут регионального уровня может появиться в Иркутске на базе педучилища
Жители Сибири стали меньше тратить по кредитным картам
Концерты и выставки армянской культуры проходят в Иркутске
Подростки напали на пенсионерку: жительницу Бурятии ограбила в подъезде компания девушек
Арена за 6,3 млрд рублей: ледовый дворец для хоккея с мячом в Иркутске построит кемеровская компания
С 1 октября «комендантский час» в Иркутске начинается с 22.00
Сад Томсона при поддержке администрации Иркутска и МУП «Центральный рынок» организовали ярмарку богатого урожая в Ленинском округе Иркутска
Ирина Синцова поучаствовала в открытии фестиваля «Театральная провинция» в Черемхове
Сергей Сокол обсудил с мэром Братского района строительство нового дома культуры
Губернатор Сергей Левченко вручил кадетам «Командирские часы»
Ирина Синцова поздравила иркутских кадетов с принятием присяги
Троих призывников из Ангарска будут судить за уклонение от службы в армии
Иркутянина не пускали на свадьбу дочери в Грузию из-за долга по кредиту
За пять угонов двоих 14-летних подростков отправили в спецшколу в Слюдянке
Двадцатилетний иркутянин организовал сбыт фальшивых пятитысячных купюр