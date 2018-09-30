Осень в Иркутске: любуемся красивыми фотографиями города в золотой листве

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-30T16:03:54+03:00

Жаль, что уже через пару недель пейзаж станет совсем другим

Осень в Иркутске… В соцсетях горожане с удовольствием делятся фотографиями золотой поры: оно и неудивительно, снимки получаются яркими и замечательными. Мы тоже решили успеть поймать краски, которые не только радуют глаз, но и навевают чувство ностальгии, легкой грусти и восхищения - все-таки природа иногда дарит нам бесценные подарки. Разве можно не восхищаться цветом, в который окрасилась листва? Новыми городскими панорамами?

Обязательно найдите время и прогуляйтесь по набережной, острову Конному, посидите на берегу Ангары. Ведь совсем скоро похолодает, и мы будем любоваться совсем другими видами – заснеженными и холодными. В Иркутске осень так скоротечна.

Посетите знакомые местаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посидите где-нибудь на лавочке, помечтайте. Ловите последние мгновения золотой осени. И не только в выходные…

И пусть весь мир подождет!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проведите время с детьми! Оно бесценно. В сентябре – октябре еще можно позволить себе долгие многочасовые прогулки. Днем еще можно гулять без шапки! Здорово ведь. Осень - она прекрасна!

Проведите время с детьми!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Она чудесная, правда?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вот уже целая семья!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящая цветотерапия!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краски радуют глазФото: Юлия ПЫХАЛОВА

А кому-то сентябрь добавил работыФото: Юлия ПЫХАЛОВА