Погода в Иркутске 2 октября: днем будет +19,+21 градус

СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-01T18:49:17+03:00

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Хорошая погода продолжает радовать жителей и гостей Иркутска. И 2 октября не станет исключением. Ночью температура воздуха опускалась до +2,+4 градусов, а днем воздух прогреется до +19,+21. Дождей синоптики не прогнозируют, напротив – будет солнечно. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Погода по области не такая благоприятная. В северных районах и днем в западных местами небольшой дождь. А ночью в северных ожидается еще и мокрый снег. На остальной территории без осадков. Утром регион окутает туман.

- Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с с переходом днем в западных, северных районах на северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью +2,+7 градуса, в пониженных формах рельефа -1,-6, днем +17,+22, при облачной погоде +8,+13.