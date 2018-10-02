2018-10-02T07:46:46+03:00
Общество

Деловой завтрак: и.о ректора ИГУ Игорь Бычков поделился планами к 100-летию университета

Глава вуза встретился с журналистами в неформальной обстановке
Ольга БУЕВА
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Деловой завтрак: и.о ректора ИГУ Игорь Бычков поделился планами к 100-летию университета.Деловой завтрак: и.о ректора ИГУ Игорь Бычков поделился планами к 100-летию университета.Фото: Евгения ДМИТРИЕВА
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Впереди важная дата - приближается 100-летие ИГУ и 100-летие высшего образования в Восточной Сибири. По случаю юбилея исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков встретился в неформальной обстановке с журналистами. На деловом завтраке Игорь Вячеславович поделился планами, связанными со столетием Иркутского госуниверситета.

- 27 октября 1918 года в Иркутске состоялось заседание городской Думы, на котором было принято официальное решение об открытии университета, - напомнил об истории его создания Игорь Бычков, приветствуя журналистов.

К красивой дате приурочили несколько праздничных мероприятий. Студенческую молодежь 19 октября ждет концерт во Дворце спорта "Труд", на котором выступит популярная группа «Каста» и творческие коллективы Приангарья.

Известно, что ИГУ тесно сотрудничает со многими зарубежными вузами. Поэтому в свой День рождения здесь ждут приезда коллег почти со всех континентов - США, Японии, Монголии, Китая, стран Европы и т.д.

Торжественные приемы пройдут в Иркутском музыкальном театре имени Загурского, в Белом доме.

Также рядом со вторым корпусом вуза откроется памятник первому ректору университета Моисею Матвеевичу Рубинштейну и др.

Также Игорь Бычков рассказал о мероприятиях, прошедших в Государственной Думе в сентябре - это выставка, рассказывающая об университете, и круглый стол, посвященный созданию в Иркутске научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, а также последующая встреча с первым заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорием Трубниковым. Кстати, по просьбе журналистов он более детально остановился на теме НОЦ и перспективах региона, открывающихся при его создании в столице Приангарья.

Приятная новость для тех, кто посвящает много времени учебе и общественной деятельности. Недавно в ИГУ состоялось заседание попечительского совета.

- На нем мы приняли решение об учреждении собственной стипендии, - рассказал Игорь Бычков. - Ее размер - десять тысяч рублей. Вручать ее будем с 2019 года студентам вторых и пятых курсов очной формы обучения.

Упомянул и. о. ректора и о мероприятии «Здравствуй, университет!», который традиционно организуют в День знаний — в этом году оно прошло на открытой городской площадке. В ем приняли участие не только сотрудники и студент ИГУ, но и представители других городских вузов.

Также Игорь Бычков сказал о том, что вопрос по созданию военной кафедры в университете еще открыт, совещание в Минобороны России по рассмотрению данного вопроса состоялось, ожидается принятие решения министром Сергеем Шойгу.

- Приоритетные направления - это подготовка военных переводчиков и венных юристов, последних сегодня в нашей стране готовит только одно высшее военное заведение, - отметил Игорь Вячеславович. - Но окончательно и список военно-учетных специальностей, и основных специализаций утвердим после принятия решения.

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