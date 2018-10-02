2018-10-02T09:02:04+03:00
Происшествия

Крушение вертолета «Робинсон» в Иркутской области: спасатели нашли тела двоих членов экипажа

Водолазы подняли погибших со дна реки Витим
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Крушение вертолета «Робинсон» в Иркутской области: спасатели нашли тела двоих членов экипажаКрушение вертолета «Робинсон» в Иркутской области: спасатели нашли тела двоих членов экипажа
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Поисковые работы на месте падения вертолета «Робинсон» в Иркутской области завершены. Спасатели нашли тела двоих членов экипажа, которые были на борту разбившегося воздушного судна.

Напомним, связь с вертолетом, который принадлежал золотодобывающей компании, пропала 1 октября. Он направлялся с базы на прииск, перевозил запчасти. Во время полета над рекой Витим винтокрылая машина, вероятно, зацепилась за провода линии электропередач и упала в воду в 15 метрах от берега в районе микрорайона Бисяга. Обломки вертолета нашли быстро, однако тел на месте крушения не обнаружили.

- Утром на самолете АН-26 5 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России с водолазным оборудованием вылетели в город Бодайбо для проведения поисковых работ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В нескольких метрах от берега реки Витим на глубине пяти метров водолазы обнаружили вертолет и тела двух человек.

Водолазы подняли погибших на поверхность и передали правоохранительным органам. Сейчас решается вопрос о доставке на берег вертолета.

Расследованием причин трагедии занялся МАК, а также Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

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