Мальчик или девочка: серебряный призер Олимпийских игр, гимнастка из Иркутска Дарья Дмитриева ждет второго ребенка

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-02T11:09:47+03:00

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Дарья Дмитриева - известная гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года. За ее жизнью следят сотни тысяч людей. Ну еще бы, ведь она – звезда! Это сейчас. Жизнь красавицы не всегда была такой радужной и легкой. Дарья Дмитриева прошла трудный путь, в полном смысле слова, пробилась «через тернии к звездам». Неполноценная семья, трудное детство, плохое материальное положение. Все это пережила Дарья Дмитриева. Но многого добилась. Побывала в зените славы, стояла на пьедестале мирового и олимпийского первенства. Да и после окончания карьеры не потерялась – создала свою школу художественной гимнастики, стала счастливой мамой.

Отец ее малыша – знаменитый хоккеист Александр Радулов, в которого Дарья страстно влюбилась. Пара сыграла пышную свадьбу, все желали счастья, любви, семейного благополучия. Родился Макар, а через полтора года спортсмены расстались. Так судьба сложилась. Дарья заявила, что причиной были измены мужа.

- Инициатором развода была я. Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это все-таки моя вина. Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните: один человек ради другого никогда не изменится! – написала в социальной сети Дмитриева после развода.

Вскоре у Дмитриевой появился новый избранник. И по Дарье видно, что снова без ума влюбилась. Частенько выкладывает фото в instagram, где рассуждает о высоких отношениях и хвалит своего мужчину, рассказывает о том, какой он замечательный и любящий. Правда, в светских кругах ходят слухи, что ее избранник то женат и имеет двоих детей. И еще – якобы он и мужчина непростой, а сотрудник спецслужб. Дарья же утверждает, что на самом деле все проще - Игорь Семченко обычный бизнесмен. Как бы там ни было, уже год Игорь и Дарья вместе, и этот союз можно назвать счастливым – Дарья Дмитриева беременна.

Дарья сама это подтвердила - совсем недавно она выложила селфи с весьма округлившимся животиком. Заметно, что вот-вот на свет появится новое счастье. А пока Дарья делится милыми снимками с Макаром. Кого ждет Дарья, пока неизвестно. Она даже устроила опрос: кто родится - мальчик или девочка. Пожелаем любимице иркутской публики счастья!

Кто родится у Дарьи Дмитриевой