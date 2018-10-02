2018-10-02T13:02:54+03:00
Политика

"Танковый вальс" на полигоне в Бурятии: видео выложил в сеть глава Бурятии Алексей Цыденов

Зрелище, которое исполнили российские танкисты на Т-72 Б во время учений "Селенга 2018", впечатляет
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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"Танковый вальс" на полигоне в Бурятии вдохновил зрителей. Фото: скриншот."Танковый вальс" на полигоне в Бурятии вдохновил зрителей. Фото: скриншот.
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Совместные российско-монгольские военные учения сейчас проходят на полигоне "Бурдуны" в Бурятии. На торжественном открытии учений под гимны России и Монголии были подняты государственные флаги, а солдаты прошли торжественным маршем.

-Учения продлятся до 12 октября текущего года, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа. - С обеих сторон в них участвуют около 1000 военнослужащих и до 200 танков и другой военной техники.

Другая реакция у зрителей, которые увидели всю мощь военной силы двух дружественных стран. Каждый из них с восторгом снимал происходящее на свои смартфоны - благо, военные позволили.

"Танковый вальс! Такого не увидите нигде в мире! Танки мальчики - в бабочках, танки девочки с бантами. Танки танцуют вальс. В некоторых фигурах танки стволами, как руками, держатся друг за друга. Открытие совместных Российско-Монгольских военных учений Селенга-2018. Такое возможно только в России! А в России - только в Бурятии!", - глава республики Бурятия Алексей Цыденов разместил на своей страничке в социальных сетях видео.

В самом деле, а вы видели, как танцуют Т 72Б, на которых, кстати, чаще всего выступают наши команды во время "Танкового биатлона"? Нет?! Смотрите.

Зрители одобрили видео. И даже предположили, что в бурятских степях есть все условия для развития специфического вида туризма - военного.

"Танковый вальс": видео главы Бурятии Алексея Цыденова.

- Military-туризм, танковые шоу будут очень популярны, - считает Дора Хамаганова. - Так Бурятия превратится в исключительно привлекательное туристическое место в мире. Военный, military-туризм может стать стержнем туризма в Бурятии, причиной для приезда.Понимаете, всегда мир признавал превосходство советской военной техники. Легенда и быль о непобедимых танках Т-34 -может стать основой для нового бренда. Для туристов достаточно именно просто проехаться в танке хоть 100, 200 м, пофотаться в военной форме и у сделать селфи в танке. И все!! Разве вы это не понимаете?

Будет развиваться такой туризм в Бурятии или нет, основная мысль всех, кто смотрел "Танковый вальс" -это гордость за нашу армию и ее мощь.

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