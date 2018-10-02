Жители Иркутской области стали жить дольше: почти 100 сибиряков отметили вековой юбилей

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-02T14:07:57+03:00

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Мы все мечтаем жить долго и счастливо! Также хотим, чтобы наши мамы и бабушки подольше оставались рядом с нами, были здоровыми и полными сил. И современные реалии в пользу этого желания!

Сколько бы мы ни ругали экологию, качество продуктов питания и медуслуг, жить сибиряки стали дольше. Цифры не обманешь. Посмотрите сами: всего в Иркутской области живет около 2,5 млн человек, из них 304,2 тыс. - люди, которым уже исполнилось 65 лет, то есть 12%.

Возраст, согласитесь, солидный по всем критериям: и по международным (например, Всемирная организация здравоохранения возраст до 60 лет называет средним), и по российским (с учетом новой пенсионной реформы).

- Продолжительность жизни сибиряков растет, - рассказали в Иркутскстате. - Есть стандарты, по которым население страны считает старым: это если доля жителей в этом возрасте и старше превышает 7%. У нас 12%, то есть можно смело сказать, что живем мы долго.

Так что цифры внушают оптимизм и надежду, что мы успеем понянчить внуков. Например, 20 лет назад, в 1998 году, в Иркутской области мужчины жили в среднем 58 лет, а женщины - 70. В 2018-м – уже 62 и 74 года соответственно. Горожане живут чуть дольше, чем селяне: первые в среднем 70 лет, а вторые - 67.

Есть и те, кто перевалил вековой рубеж. Например, 97 жителей Приангарья уже отпраздновали 100-летний юбилей. Рекорд держит житель Братска - ему сейчас 107!

При этом многие пожилые люди в Приангарье работают, несмотря на то что уже пора на заслуженный отдых. По статистике 115 тыс. из 547 тыс. пенсионеров продолжают трудиться. И это только официальные данные.

НА ЗАМЕТКУ!

В Пенсионном фонде назвали размер пенсий

Заслуженное пособие в регионе в среднем составляет 14 859,86 рубля.

- На пенсию по возрасту ежегодно выходят 45 - 47 тыс. человек, - рассказывают в ведомстве. - При этом больше половины досрочно, так как в Приангарье много северных территорий и крупных промышленных предприятий.

В регионе посчитали, сколько у нас пожилых людейФото: Наталья ВИБЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Шмидт, политолог:

Продолжительность жизни увеличивают те, кто выстоял в 90-е

- У меня есть теория, по которой продолжительность жизни в настоящее время увеличивают те, кому удалось выстоять в 90-е годы - тогда эти люди находились в самом расцвете своих лет. Известно, что в первые годы перестройки резко увеличилась смертность. Причин тому много: от нехватки медикаментов и своевременной медпомощи до крушения глубинных ценностей. Многие испытали колоссальный стресс, с которым так и не смогли справиться. Одним словом, выжили сильнейшие, кто благодаря своим крепким нервам и общему боевому настрою продолжал жить. Еще один факт сегодня отмечают социологи: в России стали меньше употреблять алкоголя. В этом смысле мы переживаем настоящую революцию. Яркий пример - День города в Иркутске. Люди старшего поколения могут сравнить, как его отмечали в 90-е, в 2000-е и сейчас. Разница, я думаю, существенна.