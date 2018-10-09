2018-10-09T02:26:50+03:00
Общество

Погода в Иркутске 9 октября: заморозков не будет

Днем до + 10 градусов
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске 9 октября ожидается без осадков.В Иркутске 9 октября ожидается без осадков.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода в Иркутске 9 октября пройдет без неожиданных и холодных осадков. На протяжении всего дня погода будет только повышать свой градус в больший плюс. Синоптики пророчат день без дождей, снега и сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, в Иркутске 9 октября переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 метров в секунду, ночью -2, -4 градуса. Днем +8, +10 градусов. Для середины октября погода в самый раз.

В Иркутской области переменная облачность, без осадков, местами в северо-восточных районах небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, с переходом днем на юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью +1,-4 градуса, при прояснении -5,-10 градусов, днем +7,+11, местами в западных районах до +18.

Вторник обещает не скупиться на солнышко в Иркутской области, поэтому после рабочего дня можно подышать свежим воздухом и насладиться уходящими осенними деньками ,ведь, впереди нас ждет самый продолжительный снежный период.

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