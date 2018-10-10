2018-10-11T11:32:09+03:00
Звезды

Дарья Дмитриева впервые показала своего возлюбленного: она сравнила его с Конором Макгрегором

Правда глаза любимого гимнастка прикрыла своей рукой [фото]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Дарья Дмитриева впервые показала возлюбленного.Дарья Дмитриева впервые показала возлюбленного.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Дарья Дмитриева – известная гимнастка из Иркутска, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне. Она популярна, красива и умна. У нее миллионы подписчиков в социальных сетях. Многие пристально следят за ее жизнью и не дают покоя в комментариях.

Не так давно стало известно, что Дмитриева ждет второго ребенка. «Комсомолка» уже писала об этом. Напомним, в прошлом году Дарья Дмитриева и Александр Радулов развелись из-за измен хоккеиста. На тот момент у пары уже был малыш Макар. Но даже это не остановило молодых родителей.

- Инициатором развода была я. Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это все-таки моя вина. Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните: один человек ради другого никогда не изменится, – написала в социальной сети Дмитриева после развода.

Дарья Дмитриева показала возлюбленного.

Дарья Дмитриева показала возлюбленного.

Сейчас спортсмены практически не общаются, но Дарья не унывает. У нее новая любовь. Мало того, Дарья беременна от него и в скором времени ожидает пополнения в семье. Недавно звезда даже устроила в инстаграме опрос: мальчик или девочка.

Как утверждает сама гимнастка, ее избранник - бизнесмен. Но в узких светских кругах поговаривают о том, что Игорь Семченко, именно так зовут мужчину Дмитриевой, сотрудник спецслужб, у которого есть жена и дети. Семченко не живет уже много лет со своей семьей, но разводиться, почему-то не спешит.

Дарья Дмитриева впервые показала возлюбленного в Инстаграме.

Дарья Дмитриева впервые показала возлюбленного в Инстаграме.

Естественно, фанаты Дарьи Дмитриевой переживают за нее. Своими постами о личной жизни она так и подогревает фантазии поклонников. И вот, свершилось. Дмитриева впервые показала возлюбленного в инстаграме. Все это она представила в весьма шуточной форме. Оказалось, что Игорь Семченко похож на известного борца UFC – Конора Макгрегора. Правда полностью оценить красоту мужчины подписчикам не удалось, ведь, Дарья решила все-таки сохранить частичку тайны и прикрыла глаза Игоря своей рукой.

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