Копили на старость, а остались с пустыми карманами: иркутские пенсионеры потеряли деньги на финансовой пирамиде

СЕГОДНЯ 06:06 2018-10-03T06:19:02+03:00

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Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Теперь эту народную мудрость 77-летний иркутский пенсионер Марат Бек выучил назубок. Три года назад мужчина решил стать пайщиком кредитно-потребительской фирмы. Рекламу конторы, которая сулила несметное богатство, круглыми сутками крутили по телевизору. Клюнул на нее и Бек.

- Сам, конечно, виноват: повелся на эту яркую рекламу, - вздыхает в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" в Иркутске Марат Исакович. - Надо было сначала посоветоваться с дочерьми, ведь они в этом больше понимают. А я никому ничего не сказал, пошел в банк, снял со своего счета 100 тыс. рублей, которые накопил на черный день, внес все до копейки в кооператив и стал ждать своих процентов.

Поначалу действительно все складывалось наилучшим образом: иркутянину, как и обещали, через 3 месяца выплатили проценты. С сотни накапало без малого 5 тыс. рублей. Кто же откажется от такой прибавки к пенсии! К тому же Бек видел, как в кредитном агентстве не было отбоя от клиентов. Толпы таких же, как и он, пенсионеров штурмовали офис компании и радовались доходу. Контора обещала аж 38% годовых! Тогда Марат Исакович решился продлить вклад как раз на те самые 12 месяцев. И прогадал. Когда пришел за своими кровными, предвкушая сорвать куш, двери офиса ему открыл незнакомец и сказал, что теперь здесь находится совсем другая компания. Телефон директора был недоступен.

- Я ведь об этом вкладе никому из родных целый год не говорил, - рассказывает Марат Исакович. - Дочери теперь хоть и по-доброму, но подтрунивают, как это я поверил в такую аферу.

Такими же доверчивыми, как Марат Бек, оказались еще 100 жителей Иркутска, Ангарска и Шелехова в возрасте от 60 до 98 лет. Среди обманутых есть даже ветераны Великой Отечественной войны. Причем многие пенсионеры были еще более щедрыми пайщиками и вкладывали в кооператив суммы покрупнее. Например, 83-летний Виктор Табачников. Дальнобойщик с 55-летним стажем лишился 400 тыс. рублей, которые копил на безбедную старость.

- Думал, что на пенсии хоть по курортам поезжу, подлечусь, - говорит Виктор Сергеевич. - Но также побежал вкладывать, увидев рекламу. Думал, положу на полгодика и заберу. Хорошо, хоть успел снять 50 тысяч и еще 10 получил процентами. Многие из пострадавших уже умерли. Например, моего друга, потерявшего 150 тысяч, похоронили в 2017-м. Мы с ним вместе бегали по судам, хлопотали.

Следствие по уголовному делу длилось более 2 лет. На скамье подсудимых директор иркутского кооператива. Деньги пенсионеров, которые от положил в свой карман, огромные: 18 млн рублей!

- Раскрыли пирамиду, когда в полицию стали массово поступать заявления от пайщиков, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Тогда и началась проверка кооператива. За время следствия мы провели более 10 обысков, изъяли миллионы папок с документацией и опросили всех пострадавших, а также 300 свидетелей.

Несмотря на это, бывший глава финансовой пирамиды реального тюремного срока избежал. На днях Кировский районный суд Иркутска приговорил его к 4 годам условно и обязал вернуть 18 миллионов. Ну а оставшиеся с пустыми карманами пенсионеры в один голос твердят, что больше не доверяют никому. Когда видят очередную рекламу «выгодных» вкладов или лотерей, их бросает в дрожь.

- Верим ли, что деньги вернут? - переспрашивают Марат Бек и Виктор Табачников. - Да ему жизни не хватит, чтобы выплатить такой долг!