Кинологи подарили слепой иркутянке новую собаку-поводыря

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-03T07:23:07+03:00

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Иркутянка Инна Черных и не думала, что когда-нибудь в ее жизни вновь появится собака. Но для женщины четвероногий друг необходим, ведь она потеряла зрение после травмы. А 6 лет назад ей по индивидуальной программе реабилитации выделили лабрадора-поводыря Дарли. Однако случилась беда, о которой мы рассказывали в октябре 2017-го.

Инна вместе с Дарли тогда отправились на прогулку в парк. На собак-поводырей намордники не надевают, ведь бывает, что им приходится подавать хозяевам упавшую трость или варежку. Но Дарли в тот вечер подобрала… отраву. Догхантеры раскидали крысиный яд по округе. По пути домой собаке стало плохо. Инна дала ей таблетки, которые, увы, не помогли. Ночью Дарли умерла в страшных муках.

- Даже не знаю, возьму ли я другую собаку, - сомневалась Инна. - Ведь боль от утраты Дарли утихнет не скоро.

Но так сложилась судьба, что как раз в то же время в иркутский питомник «К-9» отдали щенка лабрадора. Кинологи предложили Инне подумать над тем, чтобы забрать четвероногого после полугодичного курса обучения. К слову, государству подготовка одной собаки-поводыря, например в Москве, обходится порой в сумму до миллиона рублей, поэтому не так часто встретишь на улицах страны специально обученных животных - дороговато.

- Нового лабрадора для Инны Черных, которого назвали Рэем, мы подготовили всего за 160 тыс. рублей, - рассказал «Комсомолке» кинолог Артем Саловаров. - Разумеется, для незрячих это обходится бесплатно. Ну а что касается самого курса подготовки, то он стандартный: сначала собаку нужно социализировать, чтобы она в городе вела себя адекватно, а затем мы переходим к общему курсу дрессировки. И потом уже собака проходит спецкурс: обучаем питомца запоминать маршруты, обводить препятствия, помогать при посадке в общественный транспорт. Кстати, в нашей подготовке поводырей для иркутян есть преимущество, ведь мы сразу показываем собакам нужные маршруты в городе. А вот если ехать за четвероногим в Москву, то у будущего хозяина могут возникнуть трудности.

Инне Черных Рэя передали 2 недели назад. Они уже успели познакомиться и даже подружиться. Кстати, в этот раз кинологи специально обучили лабрадора не подбирать посторонние предметы на улице, чтобы его не постигла судьба Дарли, о которой Инна не забывает ни на секунду.

Фото: Архив героя публикации

Умная собака во всем помогала сибирячке, но стала жертвой негодяев.