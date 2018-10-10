2018-10-10T18:49:27+03:00
Звезды

Егор Крид подстригся в одном из барбершопов Иркутска

Любимец публики тщательно подготовился к концерту в нашем городе [фото]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Егор Крид подстригся в Иркутске.Егор Крид подстригся в Иркутске.Фото: Игорь ЛИФАНОВ
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Популярный певец, любимец публики, главный холостяк страны Егор Крид приехал в Иркутск. У артиста сегодня состоялся концерт во дворце спорта «Труд». Зал был заполнен донельзя. Все кричали, вопили от радости, снимали артиста на телефон и наслаждались его треками. К вечеру социальные сети просто заполнены видео с концерта.

Сам же Крид пока не выставил у себя на страничках в соц сетях ничего, связанного с Иркутском. Но, тем не менее, музыкант все же попал в объективы горожан. Нет, его не ловили фанаты на улицах города, не караулили в аэропорту и даже не поджидали в ресторанах. Все оказалось гораздо проще.

Артист решил подстричься в одной из иркутских парикмахерских для мужчин. Об этом сообщил директор барбершопа у себя на странице в фейсбуке.

- Сегодня после четырех часов сидел за администратора в барбершопе, - написал директор. – Звонят и просят записаться на стрижку. Записали клиента на 17:30 под именем Егор. В итоге приезжает Егор Крид. Мастер подстриг и оформил бороду. Профи без разницы кому делать стрижку, 50 подписчиков в инсте или 9,5 миллионов.

А сам мастер, который подстригал волосы и оформлял бороду Криду, выставил видео, на котором можно рассмотреть лицо артиста.

Егор Крид в барбершопе Иркутска.

Егор Крид в барбершопе Иркутска.

Вот такие нынче простые звезды у нас в России. Не возят они с собой личного стилиста и парикмахера, а запросто могут сходить в обычный парикмахерский салон в глубинке.

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