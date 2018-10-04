2018-10-03T13:24:22+03:00
Общество

Погода 4 октября в Иркутске: в городе дождь со снегом

На термометре днем +4, +5 градусов
Ольга БУЕВА
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Погода 4 октября в Иркутске: в городе дождь со снегомПогода 4 октября в Иркутске: в городе дождь со снегомФото: Олег УКЛАДОВ
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Погода в Иркутске 4 октября уже прохладная. Увы, бабье лето закончилось. Как и обещали синоптики в нам пришло похолодание.

В Иркутске переменная облачность, дождь переходящий в мокрый снег и снег, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы 13-18 метров в секунду, температура ночью 0,+2 градуса, днем +3,+5 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшие, умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в течение суток по югу местами сильные осадки. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду, в южных, верхнеленских районах до 20 метров в секунду, температура ночью +3,-2 градуса, при прояснении -2,-7 градусов, днём +3,+8, при облачной погоде +2,-3.

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