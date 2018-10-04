2018-10-04T11:01:52+03:00
Происшествия

Чудом спаслись: в Иркутской области мужчина из ревности поджег дом, в котором были его жена с любовником

Поджигателя уже поймали
Ольга БУЕВА
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Чудом спаслись: в Иркутской области мужчина из ревности поджег дом, в котором были его жена с любовником. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Чудом спаслись: в Иркутской области мужчина из ревности поджег дом, в котором были его жена с любовником. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Нешуточные страсти разгорелись в Нижнеудинском районе. Здесь в поселке Алзамай мужчина едва не сжег в частном доме свою 34-летнюю гражданскую жену и ее 61-летнего любовника. В этот момент молодая женщина и ее пожилой воздыхатель находились внутри жилища.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Иркутской области, их подкараулил ее 39-летний гражданский муж. Он в гневе поджег деревянное строение. Чудом женщине и пенсионеру удалось выбраться из объятого пламенем дома. Пожилой мужчина получил ожоги, медики, приехавшие на место ЧП, оказали ему помощь, сама же женщина не пострадала.

- По горячим следам мужчину задержали, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Он признался, что пошел на преступление из ревности. И объяснил, что его женщина жила с двумя мужчинами одновременно.

На подозреваемого тут же надели наручники. Теперь он находится по стражей. Уже завели уголовное дело по статье " Покушение на убийство".

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области пояснили, что мужчина уже отбывал наказание за убийство.

В Иркутской области мужчина из ревности поджег дом, в котором были его жена с любовником.Предоставлено "КП"

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