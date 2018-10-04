Дракониды 2018 в Иркутске: где посмотреть на звездопад 8 октября

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-04T11:26:58+03:00

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Наблюдать звездопад Дракониды 2018 в Иркутске горожан приглашают за город, в парк села Мамоны. Хотите понаблюдать за падающими звездами? В хорошую погоду надо выехать за город. Рассказываем подробности.

Итак, вы уже знаете, что больше всего звездочек на небе в ближайшие дни ожидается в ночь с 8 на 9 октября 2018.

- Иркутский планетарий организует наблюдения метеорного потока Дракониды 2018 в Иркутске в понедельник, 8 октября, с 20 до 22 часов в парке рядом с Домом культуры села Мамоны, это в 5 км от областного центра, - сообщает пресс-секретарь планетария Евгения Скареднева. - В программе – лекция о метеорном потоке, раздача информационных материалов, подсчет метеоров. Участие в наблюдениях бесплатное. С собой можно взять складные стульчики или кресла, чай в термосах. Одеваться необходимо очень тепло.

Впрочем, если у вас другие планы – тоже не страшно.

-Главное – оказаться в этот момент за городом, чтобы искусственное освещение не мешало наблюдать звездопад, - говорит руководитель астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. – Для горожан подойдет и собственная дача, если фонари не светят слишком ярко. А для жителям небольших поселков и сел достаточно просто выйти на улицу. Тем более, на этот период как раз приходится новолуние, а, значит, это светило не будет мешать рассматривать небосклон.

И погода – тоже на стороне любителей разглядывать звездное небо. По предварительным расчетам синоптиков, в этот день на юге региона, в том числе и в Иркутске будет холодно, сухо и ясно. Так что ничего не помешает наблюдать звездопад Дракониды 2018 в Иркутске. Точнее, за городом. Что еще стоит знать? Что смотреть надо в направлении созвездия Дракона, из которого и будут сыпаться звездочки, оно находится на небе чуть левее и выше Большой Медведицы.