Сэкономил на обедах: иркутский школьник купил машину и попал в серьезное ДТП
Итак, новые подробности ДТП, которое произошло на улице Петрова в Иркутске. Напомним, 15-летний школьник за рулем "ВАЗа" сбил 50-летнюю женщину на улице Петрова. Затем подросток скрылся с места аварии.
- Это произошло третьего октября около восьми утра, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Иркутянка переходила дорогу, когда внезапно оказалась под колесами авто.
С многочисленными переломами иркутянку госпитализировали. Малолетнего лихача удалось поймать благодаря Инстаграму. Одному из пользователей удалось снять на камеру смартфона не только само ЧП, но номер, цвет и марку авто. Полицейские быстро скрутили подростка, который к этому времени успел спрятать отечественный седан. Школьника доставили в полицию.
Вот эта машина!Фото: Предоставлено
Испуганный школьник признался, что купил машину на сэкономленные деньги, которые давали ему родители. Затем он начал учиться на ней ездить и, не справившись с управлением, сбил женщину.
- По факту дорожно-транспортного происшествий возбуждено административное расследование, по результатам которого будет вынесено решение, - говорится в сообщении.