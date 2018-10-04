Сэкономил на обедах: иркутский школьник купил машину и попал в серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-04T14:31:18+03:00

ДТП в Иркутске: 15-летний школьник за рулем иномарки сбил женщину и скрылся с места аварии. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутску.

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Итак, новые подробности ДТП, которое произошло на улице Петрова в Иркутске. Напомним, 15-летний школьник за рулем "ВАЗа" сбил 50-летнюю женщину на улице Петрова. Затем подросток скрылся с места аварии.

- Это произошло третьего октября около восьми утра, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Иркутянка переходила дорогу, когда внезапно оказалась под колесами авто.

С многочисленными переломами иркутянку госпитализировали. Малолетнего лихача удалось поймать благодаря Инстаграму. Одному из пользователей удалось снять на камеру смартфона не только само ЧП, но номер, цвет и марку авто. Полицейские быстро скрутили подростка, который к этому времени успел спрятать отечественный седан. Школьника доставили в полицию.

Вот эта машина!Фото: Предоставлено

Испуганный школьник признался, что купил машину на сэкономленные деньги, которые давали ему родители. Затем он начал учиться на ней ездить и, не справившись с управлением, сбил женщину.

- По факту дорожно-транспортного происшествий возбуждено административное расследование, по результатам которого будет вынесено решение, - говорится в сообщении.