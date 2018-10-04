2018-10-04T14:31:18+03:00
Авто

Сэкономил на обедах: иркутский школьник купил машину и попал в серьезное ДТП

15-летнего лихача задержали благодаря Инстаграму
Ольга БУЕВА
Поделиться:
ДТП в Иркутске: 15-летний школьник за рулем иномарки сбил женщину и скрылся с места аварии. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутску.ДТП в Иркутске: 15-летний школьник за рулем иномарки сбил женщину и скрылся с места аварии. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутску.
Изменить размер текста:

Итак, новые подробности ДТП, которое произошло на улице Петрова в Иркутске. Напомним, 15-летний школьник за рулем "ВАЗа" сбил 50-летнюю женщину на улице Петрова. Затем подросток скрылся с места аварии.

- Это произошло третьего октября около восьми утра, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Иркутянка переходила дорогу, когда внезапно оказалась под колесами авто.

С многочисленными переломами иркутянку госпитализировали. Малолетнего лихача удалось поймать благодаря Инстаграму. Одному из пользователей удалось снять на камеру смартфона не только само ЧП, но номер, цвет и марку авто. Полицейские быстро скрутили подростка, который к этому времени успел спрятать отечественный седан. Школьника доставили в полицию.

Вот эта машина! Фото: Предоставлено

Вот эта машина!Фото: Предоставлено

Испуганный школьник признался, что купил машину на сэкономленные деньги, которые давали ему родители. Затем он начал учиться на ней ездить и, не справившись с управлением, сбил женщину.

- По факту дорожно-транспортного происшествий возбуждено административное расследование, по результатам которого будет вынесено решение, - говорится в сообщении.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
МЧС предупреждает водителей: на дорогах Иркутской области будет гололедица
В Ольхонском районе реконструируют трассу Тогот-Курма
Сергей Левченко: В Иркутской области продолжается динамичное развитие экономики
ДТП в Иркутске: 15-летний школьник за рулем иномарки сбил женщину и скрылся с места аварии
Очередная мойка окон прошла на Центральном рынке Иркутска
Сергей Левченко поздравил педагогов с Днем учителя
В Иркутской области будут помогать ДОСААФ проводить патриотические мероприятия
Частично разрушенное здание Уянской школы Куйтунского района обследовано
Не пропустите: с 4 по 14 октября - декада подписки на 2019 год
Павел Воля отдыхает в Иркутске: артист передает всем привет с Байкала и признается в любви к озеру
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в РЭН-2018 в Москве
В Швецию за победой: хоккеисты «Байкал-Энергии» отправились на Кубок мира
От полиции не ушел: мужчину, угнавшего дорогой "Лексус", поймали в Иркутске
Позолоти ручку: цыганка украла у пенсионерки Иркутска 34 тысячи рублей
Поехала в гости: в Иркутской области нашли пропавшую школьницу
Фестиваль "Байкальская пресса" открывается в Иркутске
Все равно нашли: в Бурятии двухметровый мужчина прятался в шкафу от судебных приставов
Иркутянина, больного туберкулезом, отправили на принудительное лечение
Наказали за мат: жительница Иркутской области выплатит штраф за то, что неадекватно вела себя в суде
Жителю Усть-Кута грозит шесть лет за кражу бензопилы
В Иркутской области женщина заплатит штраф в 5 тысяч рублей за, что избила любовницу мужа
Иркутскстат: Приангарье в лидерах по количеству удобрений в почве
Украла у пенсионерки телефон, продала его и купила спиртное: жительницу Бурятии ждет срок
Игра без голов: иркутский ФК «Зенит» сыграл вничью с барнаульским «Динамо»
Иркутский «Аистенок» номинирован на национальную премию
Раритетный телефон попал в музей: аппарат 19 века таможенники из Иркутска конфисковали у жителя Китая
Прошла экспертизу: специалисты разрешили эксплуатацию школы в поселке Уян, в которой обрушилась часть здания