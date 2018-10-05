Погода в Иркутске 5 октября: снова мокрый снег

СЕГОДНЯ 01:15 2018-10-04T15:59:59+03:00

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Погода в Иркутске 5 октября снова снежная. Дождь со снегом будет идти весь день. Правда, осадки уже небольшие.

По прогнозам иркутских синоптиков, в городе облачно с прояснениями, временами ночью осадки в виде мокрого снега и снега, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер cеверо-западный 6-11 метров секунду, порывы 13-18 метров секунду, температура ночью +1,-1 градусов, днем около +6 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. В южных и верхнеленских районах порывы 13-18 метров в секунду, температура ночью +2,-3, при прояснении -3,-8, днем +5,+10, при облачной погоде +3,-2.