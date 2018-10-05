СЕГОДНЯ 05:59 2018-10-05T06:42:38+03:00

МВД России: в Иркутске застройщик, обманувший дольщиков со всей страны на 180 млн рублей, попадет в колонию на 9 лет Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

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В Иркутске вынесли приговор экс-руководителю стройфирмы, которая обманула горожан на 180 миллионов рублей. Всего по делу проходят 158 человек.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, в числе пострадавших жители 10 регионов страны - Москвы и Московской области, Ханты-Мансийского округа, Ямало-Ненецкого автономного округу и других регионов.

- Фигурантка уголовного дела с 2013 по 2016 год привлекла денежные средства граждан под видом строительства так называемых таунхаусов, возведение которых якобы планировалось осуществить в пригороде Иркутска, - говорит Ирина Волк.

Клиентов фирмы заманивали дешевыми ценами - один квадрат жилья предлагали за 20 тысяч рублей.

- Фактически застройщик располагал только предварительными договорами о приобретении этих земельных участков и какой-либо активной деятельности, направленной на выполнение обязательств перед клиентами, на протяжении почти трех лет не осуществлял, - продолжает Ирина Волк.

Представитель МВД подчеркнула, что за это время было построено всего несколько домов. И то их возвели с многочисленными нарушениями. В итоге их так и не ввели в эксплуатацию.

Напомним, "КП-Иркутск" уже сообщала, что пострадавшие забили тревогу, когда вместо долгожданных квадратных метров получали лишь обещания, что стройка вот-вот начнется. В числе пострадавших много социально незащищенных и пожилых людей: пенсионеров, одиноких пожилых людей, многодетных семей. За всей этой аферой стоит 44-летняя иркутянка, которая так и не признала свою вину.

К расследованию крупного уголовного дела полицейские приступили в 2016 году.

Провели 50 почерковедческих, компьютерных, строительно-бухгалтерских и иных экспертиз. Опросили 300 свидетелей. Объем уголовного дела превысил 90 томов (!).

Однако ни на одном из допросов аферистка так и не признала свою вину. В качестве причин, по которым так и не достроила дома, она называла экономический кризис и черный пиар вокруг ее имени. Однако правоохранителем удалось выяснить, что это неправда - мошенница и не собиралась строить дома. Также открытым остается вопрос, куда делись 180 миллионов рублей. О том, были ли сообщники у экс-директора строительной фирмы, неизвестно.

Суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима.