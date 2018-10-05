«Сибздравоохранение» 2018:лекции, мастер-классы, консультации для жителей Иркутска

СЕГОДНЯ 07:04 2018-10-05T07:43:28+03:00

Полезная информация для горожан: полная программа выставки «Сибздравоохранение» 2018 в Иркутске

Изменить размер текста: A A

Иркутск готовится к выставке «Сибздравоохранение» 2018. Это мероприятие, которое традиционно проводится в «Сибэкспоцентре» - одно из самых популярных среди горожан. Именно здесь они могут получить самую свежую медицинскую информацию – компетентно и из первых уст, от ведущих врачей Иркутска. Могут получить консультацию и необходимый совет, побывать на мастер – классах. Словом, иркутян ждет много всего интересного. Выставка откроется 9 октября и продлится до три дня, в ней участвуют более 30 медицинских организаций региона, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.Для вас - полная программа выставки «Сибздравоохранение» 2018.

«Сибздравоохранение» 2018: полная программа выставки для населения

«Сибздравоохранение» 2018: 9 октября

11:45- 12.30 Лекция «Старение кожи, методы коррекции и профилактики». Проводит Иркутский Областной центр врачебной косметологии.

12:30 – 13:15 Лекция «Ранняя диагностика инсульта». Ведут Наталья Тимофеевна Ковалева, заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и врач-невролог Иван Викторович Коробейников ( ИОКБ).

13:15 – 14:00 Лекция «Первая помощь при остром инфаркте миокарда». Консультирует население Тамара Михайловна Халтарова, врач-кардиолог (ИОКБ).

14:00 – 14:45 Мастер-класс «Твой репродуктивный выбор». Ведет Елена Евгеньевна Храмова, зав. отделением подростковой гинекологии клиники ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека».

«Сибздравоохранение» 2018: 10 октября

13:00 - 13:30 Круглый стол: «Здоровая кожа, вопросы и ответы». Проводит Иркутский областной центр врачебной косметологии.

13-30 – 14:00 Лекция «Глазные заболевания при сахарном диабете». Ведет Анна Игоревна Серегина, врач-офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза».

14:00 – 15:30 «Школа диабета». На вопросы больных и их родственников отвечает Наталья Михайловна Быкова, зав. отделением эндокринологии ИГКБ № 10.

15:30 – 16:15 Школа для пациентов, перенесших инфаркт миокарда. На вопросы пациентов отвечает Елена Яковлевна Овчаренко, зав. отделением реанимации № 8, к.м.н., врач-реаниматолог высшей категории ИОКБ.

16:15– 17:00 Семинар «Планируем беременность?». Оздоровительные программы при подготовке к беременности, подготовка к ЭКО. Ведут специалисты ГКБ № 1.

«Сибздравоохранение» 2018: 11 октября

11:00 -12:00 Школа расстройства памяти (когнитивные расстройства, деменция). Тестирование для желающих. Отвечает на вопросы иркутян и объясняет особенности расстройств памяти Ольга Петровна Ворсина, главный внештатный специалист-психиатр минздрава Иркутской области, зам. главного врача иркутского областного психоневрологического диспансера.

15:00 - 16:15 Школа здоровья «Активное долголетие». Проводит Иркутский областной гериатрический центр.

16:15 – 17:15 Школа здоровья «Профилактика преждевременного старения». Проводят специалисты госпиталя ветеранов войн.

17:15 – 18:00 Лекция «Избыточная масса тела. Я хочу похудеть. Советы доктора». Делится информацией с иркутянами Наталья Петровна Токарева, зав. эндокринологическим отделением ИОКБ.

«Сибздравоохранение» 2018: 12 октября

11:30 – 12:00 Лекция «Жизнь без боли. Новые методики в хирургическом лечении деформации стопы при плоскостопии». Информацией с посетителями выставки делятся и отвечают на вопросы специалисты ИОКБ: Руслан Михайлович Дмитриев, к.м.н., зав. травматологическим отделением и Дмитрий Александрович Шабогоров, врач травматолог-ортопед первой категории.

12:45 – 13:15 Лекция «Первичная доврачебная медицинская помощь при травмах и ДТП». О том, как правильно помогать людям, попавшим в беду, рассказывает врач -травматолог ГКБ №3 Алексей Анатольевич Мелкоступов.

13:15 – 14:15 Семинар «Ferrum-форум». Что сделать, чтобы не допустить дефицита железа и как пополнить свои запасы железа? Рассказывают специалисты ГКБ №1.

«Сибздравоохранение» 2018: консультации

В дни выставки для ее посетителей организованы в павильонах

-E221, E222, E226 - консультативный профилактический прием для взрослых и детей, экспресс-диагностики определения холестерина и глюкозы в крови, измерение артериального давления.

-E205, E223 - ЭКГ

-Е216 -Обучение населения приемам реанимации и первой помощи до приезда медицинских работников при заболеваниях сердца

- E206, E213 - консультации косметолога, трихолога, дерматовенеролога. Экспресс-диагностика заболеваний, передающихся половым путем

- E201, E226, Е222, E221 –консультации для тех, кто хочет бросить курить

-Е201 –консультации по профилактике алкоголизма

- E210 - консультации по профилактике ВИЧ / СПИД, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию

- E220, E209 Консультации по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний. Осмотр врачом - онкологом на предмет опухолей головы и шеи. УЗИ молочной железы

- E209, E205, E223 Консультации кардиолога, невролога по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, инсульта)

- E204 - консультация врача ЛФК

- E218, E217 - работа павильона «Активное долголетие» для пожилых (профилактика заболеваний, факторы риска, здоровый образ жизни)

- E219, E205 - измерение внутриглазного давления и остроты зрения, консультации врача-офтальмолога

- E214, E215 - консультации врача-фтизиатра по профилактике туберкулеза

- E202 -консультативный прием врача - стоматолога

- Е226, E225, E212 -консультирование по вопросам охраны, поддержки и содействия грудного вскармливания, рационального питания детей раннего возраста, профилактических прививок. Консультации детского психолога

- E212 -мастер-классы по массажу для детей, консультации детского врача ЛФК

«Сибздравоохранение» 2018: мастер-классы

«Сибздравоохранение» 2018: 10-11 октября

10:30 – 11:00 Мастер-класс по разминке.

11:00 – 12:00 Мастер-класс: «Мышцы в тонусе – сердце здорово!» (ЛФК) ГКБ № 9

12:00 – 12:30 «Способы укрепления здоровья» группа здоровья «Грация» ГКБ № 8

13:00 – 14:00 Мастер-класс по технике скандинавской ходьбы.

14:00 – 14:30 Мастер-класс гимнастика «цигун»

Госпиталь ветеранов войн

16:00 – 16:30 Мастер класс по разминке Ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы»

«Сибздравоохранение» 2018: 12 октября

10:30 – 11:00 Мастер-класс по разминке

13:00 – 14:00 Мастер-класс по технике скандинавской ходьбы

А ТАКЖЕ

Поставить прививку, сделать флюорографию

В мобильных комплексах на площадке перед входом в «Сибэкспоцентр»

Для взрослых

9-11 октября (09:00- 16:00), 12 октября (09:00 – 14:00)

-вакцинация против гриппа, кори для взрослых

9-12 октября (09:00 – 14:00)

- пройти флюорографию

9-10 октября (09:00-13:00)

Мобильный центр переливания крови

9-11 октября (12:00 – 16:00)и 12 октября (11:00 – 14:00)

Экспресс-диагностика ВИЧ

Для детей

9 октября (10:00 – 16:00)

УЗИ щитовидной железы, контроль глюкозы крови, консультация врача-эндокринолога

10 октября (10:00 – 16:00)

УЗИ органов брюшной полости, гениталий, мочевыделительной системы, консультация врача уролога/хирурга

11 октября (10:00 – 16:00)

Вакцинопрофилактика, консультация педиатра