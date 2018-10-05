Когда закончатся пробки на объездной Первомайский – Университетский в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-05T10:22:47+03:00

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Жители левого берега Иркутска уже привыкли, что с начала этой недели, чтобы не опоздать на работу, нужно вставать ни свет ни заря. Причина - пробки, которые по утрам образуются на объездной дороге Первомайский - Университетский. Напомним, в районе остановки «Академическая» с 29 сентября по 14 октября проходит ремонт. Резонно возникает вопрос: почему дорогу не приводили в порядок летом, когда машин было гораздо меньше?

- В приоритет мы ставим те участки дорог, на которых происходит много аварий, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM заместитель начальника Комитета городского обустройства администрации Иркутска Андрей Пономарев. - Поэтому летом мы сделали Маратовскую развязку (там ДТП по статистике было гораздо больше), а сейчас приступили к объездной Первомайский - Университетский.

Схема движения на время ремонта.Фото: Наталья ВИБЕ

А когда же ждать завершения сезона 9-балльных пробок? Андрей Пономарев поясняет, что дорожники работают круглые сутки и укладываются в график. После 14 октября движение должно стать более свободным. К этому моменту рабочие заменят две трубы, из-за которых дорогу и перекрыли.

- Если бы мы просто поменяли асфальт, то одна из этих труб, которую проложили еще в 1976 году, могла в любой момент рвануть, - дополняет Пономарев. - Подобные аварии здесь уже происходили.

Ремонт здесь продлится до 14 октября.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, по укладке нового полотна у водителей тоже возникает вопрос. На прошедшей неделе в Иркутске закончилось бабье лето, выпал первый осенний снег. Можно ли при таких погодных условиях укладывать свежий асфальт?

- В снегопад - нет, поэтому если увидите нарушение, звоните в Комитет городского обустройства или выкладывайте фото в соцсетях, - продолжает специалист. - Мы заставим подрядчика все переделать. Сейчас на объездной асфальтовые работы завершены на 50%. В теплые дни, которые еще обязательно будут, уложим оставшуюся часть.

Всего же в этом году в Иркутске ремонтируется 33 км дорог. На всех участках рабочие укладывают асфальтобетон типа А - он более качественный, прочный и долговечный.