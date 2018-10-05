Сергей Левченко: Наша задача – повысить уровень жизни людей

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-05T13:38:31+03:00

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В рамках фестиваля «Байкальская пресса» губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел традиционную встречу с журналистами районных, региональных и федеральных СМИ.

Глава Приангарья подвел итоги трехлетней работы, рассказал о дальнейших перспективах развития области, а потом снял галстук и ответил на вопросы, которые касались практически всех сфер жизнедеятельности региона.

Работа принесла результаты

- Недавно состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, и могу отметить, что компартия, которую я возглавляю, показала неплохой результат, получив в региональном парламенте 18 мест, - начал свое выступление Сергей Левченко. - Это значит, что политика и действия трех последних лет приносят свои результаты. Социально-экономические показатели Иркутской области ежегодно демонстрируют рост. За время нашей работы регион вошел в первую десятку рейтинга субъектов РФ по эффективности работы исполнительных органов власти. За это мы даже получили премию - 714 млн рублей. Объем средств, направляемых на реализацию областных госпрограмм, за 3 года вырос на треть. Если в 2015 году он составлял 114 млрд рублей, то в 2018-м - уже 151 млрд. При этом мы рассчитываем не только на свои силы. Иркутская область ежегодно принимает участие в федеральных программах, в том числе в 15 в этом году.

Губернатор также сообщил, что при предстоящей в октябре корректировке областного бюджета - 2018 его доходную часть предлагается утвердить в объеме 149,6 млрд рублей. Таким образом, за 3 последних года доходы казны увеличатся более чем на 45 млрд. Глава региона подчеркнул, что упор в работе областного правительства делался именно на рост собственных доходов. Если в 2015 году они составили 83,4 млрд рублей, то в 2016-м впервые преодолели психологически важную отметку в 100 млрд рублей, еще через год составили 109,8 млрд рублей, а по итогам текущего года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета могут достигнуть почти 125,7 млрд.

- Областной бюджет сохраняет свою социальную направленность. Прирост расходов на эти цели в 2018 году по сравнению с 2017-м составил 15,4 млрд рублей, или 17%, - отметил Сергей Левченко.

Государственный долг Иркутской области сохраняется на экономически безопасном уровне. На 1 января текущего года он был равен 18,6 млрд рублей. Это 2-е место по Сибирскому федеральному округу и 15-е по России. По состоянию на 1 октября госдолг составляет 12,6 млрд рублей, это всего 11% от прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2018 года.

По результатам оценки за 2017 год Министерство финансов РФ присвоило Иркутской области первую степень качества управления региональными финансами. Высшую степень качества Приангарье подтверждает уже 4 года подряд.

Говоря о развитии муниципальных образований Иркутской области, глава Приангарья напомнил, что в Усолье-Сибирском, Саянске и Черемхове были созданы территории опережающего социально-экономического развития.

Особое внимание в своем выступлении Сергей Левченко уделил и вопросам наведения порядка в лесной отрасли.

- За 3 года нам удалось добиться определенных результатов в данной сфере, - подчеркнул глава региона. - Мы смогли увеличить объем налоговых поступлений от предприятий этой отрасли с 3 млрд рублей в 2015 году до 6,6 млрд в 2017-м. При этом в 1-м полугодии 2018-го в консолидированный бюджет области поступило уже 4,6 млрд рублей. Кроме того, Иркутская область стала участником пилотного проекта по маркировке древесины. Эта и другие меры позволили нам не только остановить рост незаконных рубок, но и минимизировать эту нелегальную деятельность. В начале этого года на отчете Правительства РФ Дмитрий Медведев привел наш регион в пример, отметив что по сравнению с предыдущим периодом объем незаконных рубок у нас снизился на 52% - с 1 млн 50 тыс. м3 до 523 тыс. м3.

В Иркутске построят самый большой за Уралом Ледовый дворец

Перейдя к сфере строительства, Сергей Левченко подчеркнул, что с 2015-го по 2017 год в регионе было введено в эксплуатацию более 2 млн 800 тыс. м2 жилья. На 2018-й стоит задача - достичь самого большого объема ввода начиная с советского периода.

В поселке Молодежном Иркутского района в этом году открылась «космическая» школа.Фото: Александр ШУДЫКИН

Также за 3 года было профинансировано 406 мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию социальных объектов. Это 76 детских садов, 105 школ, 44 объекта физкультуры и спорта, 54 плоскостных спортивных сооружения, 22 объекта здравоохранения, 63 фельдшерско-акушерских пункта, 35 учреждений культуры, 7 объектов в сфере социального обслуживания населения.

В 2018 году в Иркутской области реализуется 249 мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов социально-культурного назначения. Это в 4,1 раза больше уровня 2015 года - тогда было 60.

В Кутулике Аларского района теперь работает оснащенный современным оборудованием стационар.Фото: Александр ШУДЫКИН

Глава региона подчеркнул, что увеличение финансирования данного направления выросло почти в два раза и составило в текущем году 7 млрд 873 млн рублей.

- Возведено несколько школ, в том числе на 1275 мест в иркутском микрорайоне Ново-Ленино и такой же вместимости в поселке Молодежном Иркутского района. Также построен еще ряд объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта: детский сад на 240 мест в поселке Березовом Иркутского района, диагностический центр в Братске, стационар в поселке Кутулике Аларского района, культурно-просветительский центр в селе Анга Качугского района.

До конца года завершим Центральную районную больницу с поликлиникой в Бохане. Кроме того, в этом году началось строительство радиологического корпуса онкодиспансера. На следующей неделе дадим старт работам по возведению в Иркутске центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Это будет самый большой Ледовый дворец за Уралом. Думаю, за 2 года мы его завершим, - отметил губернатор.

Сергей Левченко также напомнил, что в этом году было серьезно увеличено финансирование строительства и ремонта дорог - до 3 млрд 300 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Беспрецедентные суммы направляются и в сферу здравоохранения: в 2016 году - 22 млрд рублей, в 2017-м - 24,7 млрд, в 2018-м будет 27,4 млрд.

Культура региона впервые за много лет перестала финансироваться по остаточному принципу. Рост общего бюджета на поддержку отрасли по сравнению с 2015 годом составил 81,3%: в 2015 году - 1,6 млрд рублей, в 2018 году - 2,9 млрд рублей.

Рост финансирования областной государственной программы «Развитие культуры» по сравнению с 2015 годом достиг 107,7%: в 2015 году - 1,3 млрд рублей, в 2018 году - 2,7 млрд рублей.

В текущем году строятся, реконструируются и капитально ремонтируются 22 муниципальных учреждения культуры. На эти цели направлено 531,2 млн рублей.

В своем выступлении глава Приангарья акцентировал внимание и на вопросах социальной поддержки населения. Так, для льготников увеличено число бесплатных поездок в общественном транспорте с 30 до 50. В следующем году планируется ввести безлимитный проезд.

Граждане старше 70 лет в Иркутской области получают компенсацию платы за капитальный ремонт многоквартирных домов, а многодетные семьи с доходами ниже прожиточного минимума - ежегодную выплату в размере 3 тыс. рублей на подготовку детей к школе. С этого года действует выплата детям войны ко Дню Победы - 2 тыс. рублей, введен бесплатный проезд в общественном транспорте для участников и инвалидов ВОВ.

Также губернатор напомнил, что в настоящее время в регионе идет работа над планом социально-экономического развития на 2019 - 2023 годы.

- Это была не предвыборная акция, - подчеркнул Сергей Левченко. - Документ будет готов к 1 декабря этого года и станет совместным проектом всех жителей области, так как население активно вносит в него предложения. План необходим для того, чтобы область развивалась не хаотично, а создавала и расширяла производства по тем направлениям, которые действительно нужны. Среди приоритетных для Иркутской области проекты по фармацевтике, газохимии, глубокой переработке древесины, машиностроению и самолетостроению, нефте- и золотодобыче, металлургии, сельскому хозяйству. Мы понимаем, что рядом с крупными предприятиями будут развиваться малый и средний бизнес, а также социальная инфраструктура. Все это позволит повысить уровень жизни людей.

Встреча без галстуков

После выступления Сергей Левченко продолжил общение с журналистами в неформальной обстановке - снял галстук. Вопросы из зала задавали самые разные, в том числе и неудобные. Глава региона ответил на каждый из них.

- Сергей Георгиевич, в Мамско-Чуйском районе за 3 последних года закрыли поселки Согдиондон, Горно-Чуйский, Усть-Чуя. Около 600 человек уехали из территории. У оставшихся 4,5 тыс. человек вопрос: хотите нас всех переселить или будете ждать, когда сами сбежим? Что Вы о нас думаете и думаете ли о нас вообще?

- Когда-то в этом районе активно развивалась промышленность. Предприятия закрылись, люди уезжают. Мы планировали создать в Мамско-Чуйском районе несколько производств по переработке отвалов слюды. Есть соответствующие технологии. Российские их варианты мы отработали, сейчас изучаем международный опыт, в том числе ведем переговоры с Индией. Если откроется предприятие, появятся рабочие места, начнет развиваться инфраструктура.

- Каким Вы видите будущее Байкальска? Рассматривается ли вопрос переселения жителей города?

- Наоборот, мы рассматриваем вопрос переселения в Байкальск. Думаю, что через некоторое время этот город станет местом притяжения для очень многих людей. Байкальск - прекрасная территория для жизни и отдыха. Это, можно сказать, Сочи в миниатюре. Поэтому такую жемчужину мы обязательно обустроим. Процесс должен быть последовательным. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы создать инфраструктуру для курортной зоны. Для тех, кто будет строить объекты санаторно-курортного назначения, предусмотрены серьезные льготы. Но нельзя открыть курорт в промзоне. В следующем году промплощадка будет обследована. Кроме того, подобрано несколько вариантов утилизации отходов БЦБК. Так что скоро Байкальск ждут изменения.

- Общественная палата России предложила называть аэропорты страны именами знаменитых соотечественников. Как Вы относитесь к такой инициативе и чье имя можно было бы присвоить иркутскому аэропорту?

- Иркутская область богата знаменитыми людьми. Если говорить об авиации, то в Иркутске жили, учились и начинали свой жизненный путь два самых главных конструктора вертолетов - Миль и Камов. Областным советом ветеранов у нас много лет руководил летчик, который бомбил Берлин. В Приангарье родились и выросли четыре космонавта. Наша земля дала очень много летчиков-испытателей, есть известные летчики - Герои Советского Союза. Поэтому знаменитых людей в Иркутской области гораздо больше, чем аэропортов. Кстати, последних сегодня осталось всего 9, и наша задача - увеличить это число, чтобы люди могли пользоваться авиатранспортом.

- Вопросы транспортной доступности отдельных территорий стоят достаточно остро. Некоторые коммерческие маршруты становятся невыгодны перевозчикам и закрываются. Механизмов субсидирования нет, получается замкнутый круг. Есть ли какое-то решение проблемы?

- Это результат бездумной приватизации. Некоторые мэры территорий уже намучались и просят помочь им воссоздать муниципальные транспортные предприятия. Хочу сказать, что таким руководителям городов и районов мы помогать будем. В каждой территории, где это необходимо, обязательно должен быть муниципальный перевозчик. А если появится частник, готовый с ним посоревноваться, то пусть показывает свои возможности и способности. Но отдавать все маршруты частным лицам, чтобы те потом сказали, что им этим делом заниматься невыгодно, нельзя. Перевозки необходимо обеспечивать. Государство людей бросать не должно!

- Как в регионе планируется удерживать молодые кадры?

- В госплане, который мы готовим на ближайшую пятилетку, большое внимание будет уделено вопросам кадровой политики. Чтобы молодежь не уезжала, а оставалась учиться и работать в Иркутской области, ее нужно заинтересовать. Это комплексная задача, которая решается многими путями. С этого года студентам начали выплачивать губернаторские стипендии. Со всеми руководителями городов и районов есть договоренности о том, чтобы они направляли выпускников школ на целевое обучение по тем специальностям, которые необходимы в конкретной территории. Оплата учебы по договорам, которые муниципалитеты заключат с будущими студентами, будет компенсирована из областного бюджета.

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