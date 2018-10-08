2018-10-07T15:59:50+03:00
Общество

Погода в Иркутске 8 октября: то пасмурно, то солнце

Днем +10 градусов
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Погода в Иркутске 8 октября: то пасмурно, то солнцеПогода в Иркутске 8 октября: то пасмурно, то солнцеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Погода в Иркутске 8 октября не готовит никаких неожиданностей. Если верить синоптикам, то будет спокойный осенний день – без осадков и сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, в Иркутске 8 октября переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 метров в секунду, ночью -2, -4 градуса. Днем +8, +10 градусов.Вполне комфортная температура.

В Иркутской области переменная облачность, без осадков, местами в северо-восточных районах небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, с переходом днем на юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью +1,-4 градуса, при прояснении -5,-10 градусов, днем +7,+12, местами в западных районах до +17.

Что ж, будем надееться, что небесная канцелярия еще позволит немного насладиться золотой осенью. Без мокрого снега, холода и прочих предвестников скорой зимы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новогодний шар своими руками
Новогодние шары на елку - блестящие, матовые, расписные – их столько на новогодних развалах, что глаза разбегаются! Какие взять? А, может, лучше сделать новогодний шар своими руками?! Такого украшения, больше точно ни у кого не будет!
Новости 24
Пьяного водителя остановили выстрелами росгвардейцы в Бурятии
Бизнеследи угадала пароль к найденной банковской карте и сняла с нее все деньги в Бурятии
Из-за травли тараканов в кафе эвакуировали жилой дом в центре Иркутска
Пропавшего месяц назад 81-летнего туриста из Ангарска нашли мертвым в горах
В Усолье-Сибирском продавец магазина бытовой техники попался на мошенничестве
Полный разгром: «Байкал-Энергия» отправила 22 мяча в ворота шведского «Густавсбергса» в товарищеском матче
Впервые в Иркутске: Кубок Азии по ушу-саньда пройдет во Дворце спорта «Труд»
Отправлен под стражу: в Усолье-Сибирском арестован водитель, который в пьяном виде насмерть сбил ребенка
ДТП в Иркутске: велосипедист погиб под колесами мусоровоза
Вырубили 150 сосен: черных лесорубов задержали с поличным в Заларинском районе
Житель Братска погиб на пожаре в гараже
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили приехал в Иркутск на турнир памяти Вырупаева
ЧП на Кругобайкальской железной дороге: при камнепаде погиб рабочий
Полтора миллиарда рублей получит Иркутская область для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Перечислил на лечение: с водителя, совершившего наезд на женщину в Бурятии, взыскали деньги
Иркутская область улучшила свои позиции по энергоэффективности
Участок дороги Таксимо-Бодайбо сдан в эксплуатацию
«Огрел» собутыльника утюгом: ангарчанин отсидит четыре с половиной года в тюрьме
В «Доме кино» Иркутска пройдут бесплатные показы фильмов фестиваля «Человек и природа»