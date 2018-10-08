СЕГОДНЯ 01:44 2018-10-07T15:59:50+03:00

Погода в Иркутске 8 октября: то пасмурно, то солнце Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Погода в Иркутске 8 октября не готовит никаких неожиданностей. Если верить синоптикам, то будет спокойный осенний день – без осадков и сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, в Иркутске 8 октября переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 метров в секунду, ночью -2, -4 градуса. Днем +8, +10 градусов.Вполне комфортная температура.

В Иркутской области переменная облачность, без осадков, местами в северо-восточных районах небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, с переходом днем на юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью +1,-4 градуса, при прояснении -5,-10 градусов, днем +7,+12, местами в западных районах до +17.

Что ж, будем надееться, что небесная канцелярия еще позволит немного насладиться золотой осенью. Без мокрого снега, холода и прочих предвестников скорой зимы.