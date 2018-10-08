СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-08T08:00:00+03:00

Пытались откупиться от полиции: на севере Иркутской области задержали нелегальных золотодобытчиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Один из них предложил взятку в виде 200 грамм золотого металла

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Семерых подозреваемых в нелегальной добыче золота задержали на промышленном участке "Большой Чанчик" в Бодайбинском районе Иркутской области. Весь прошедший сезон, с мая по октябрь, они тайно добывали драгоценный металл при помощи промышленного прибора.

- Чтобы скрыть кражи, один из подозреваемых попытался передать взятку полицейскому в виде золота - всего 200 граммов, - говорится в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В этот момент его и задержали.

А золото, которое было предназначено для того, чтобы "откупиться" от полицейских, приобщили к уголовному делу.

А золото, которое было предназначено для того, чтобы "откупиться" от полицейских, приобщили к уголовному делу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Оперативники вместе со следователями и представителя ФСБ региона провели большой обыск. У подозреваемых нашли целый набор вещественных улик: 20 граммов драгоценного металла, мобильные телефоны, радиостанции, спецоборудование для добычи и обработки рудного золота, транспорт повышенной проходимости, спецтехнику и даже оружие.

- Ущерб собственнику промышленного участка составил больше 550 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Кстати, четверо из семи подозреваемых уже имеют судимость. На всех нелегальных золотодобытчиков завели два уголовных дела по статьям "Кража, совершенно в особо крупном размере" и "Дача взятки в крупном размере".

Пока идет расследование, подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.