Каждый четвертый житель Иркутска готов переехать ради работы

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-08T14:08:19+03:00

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Аналитики HeadHunter проанализировали резюме, размещенные за год на сайте жителями Иркутской области, Красноярского края и Бурятии на предмет готовности к переезду ради выгодной работы. Как и следовало ожидать, сибиряки легки на подъем.

В Иркутской области готовы хоть завтра паковать чемоданы 27% жителей, в Красноярском крае – 26%, а в Бурятии – и вовсе 34%. Это очень много. В Приангарье и Улан-Удэ это кандидаты, которые ищут работу в сфере продаж, производства и транспорта; в Красноярске -информационных технологий.

Кто более готов попытать счастья в чужом городе? Это жители Усолья-Сибирского - 33% и Братска (30%) от общего количества тех, кто ищет работу. В Ангарске таких кандидатов набралось 28%, а в Иркутске всего 25%.

А что в Бурятии? Чаще всего готовы уехать из Гусиноозерска - 46% , из Северобайкальска -42%, из Селенгинска - 41%. Меньше всего готовых оставить свой дом в в Улан-Удэ всего 33%. Конечно, и и здесь мы говорим только о тех, кто ищет вакансии.

Что касается городов Красноярского края, чаще других готовы подумать о переезде жители сурового северного Норильска — 38%, а также Ачинска — 31%. В Красноярске таковых оказалось ровно четверть — 25%. В Канске чуть меньше — 24%.

Еще один вопрос – где найти место под солнцем? Жители небольших городов, конечно, рассматривают центры регионов. Но не только. Список предпочтений у всех стандартен: Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

-Интересное наблюдение: да, менять работу и место жительство, в основном, готовы кандидаты в возрасте от 18 до 40 лет (в Иркутске - 81%, в Улан-Удэ -83%), это и самая активная группа соискателей, которые ищут работу с помощью интернета, рассказывает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь. – Но при этом число соискателей старше 50 лет, готовых переехать, не так мало - в Иркутске – 6%, в Улан-Удэ – 5%.

Шансы, отмечают специалисты, есть: за месяц в России в среднем выставляют 5 тысяч вакансий , рассчитанных в том числе и на приезжих. Кто-то готов помочь нужному кандидату с переездом, кто-то готов предоставить служебную квартиру . В сновном идут навстречу профи – топ-менеджерам, квалифицированным инженерам, специалистам в IT, медикам, продажникам.

Как оценивают соискателей работодатели?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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