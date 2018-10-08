2018-10-08T14:22:11+03:00
Происшествия

Вагоновожатая не сразу поняла, что произошло: очевидцы о гибели ребенка под колесами трамвая в Иркутске

Мальчик не дошел до лицея всего несколько сот метров [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Вагоновожатая не сразу поняла, что произошло: очевидцы о гибели ребенка под колесами трамвая в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Вагоновожатая не сразу поняла, что произошло: очевидцы о гибели ребенка под колесами трамвая в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Уроки в лицее-интернате №1 ранним утром, 8 октября начались с минуты молчания, а в холле появилась фотография одного из учеников в траурной рамке. 8-летний Ваня Акифьев (имя и фамилия изменены, - Прим. ред.) погиб под колесами трамвая, не дойдя до лицея несколько сотен метров.

Страшная авария произошла на остановке «Ушаковская» в предместье Рабочее. Ваня как обычно спешил на занятия, вышел из трамвая, и решил обойти его, как и положено спереди. В этот же самый момент, автомобилям, двигавшимся по улице Напольная загорелся зеленый сигнал светофора. Тронулась и вагоновожатая, которая не заметив ребенка, сбила его, протащив несколько метров. Шансов выжить у мальчика не было. Позже выяснилась еще одна горькая деталь. В момент гибели Ваня разговаривал по телефону со своей мамой. Крики сына стали последними, что она услышала.

На этом перекрестке 8-летний ребенок получил смертельные травмы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На этом перекрестке 8-летний ребенок получил смертельные травмы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, мальчишка вообще мог не оказаться в этот злополучный момент на той самой остановке. Все дело в том, что он учился в школе №8, которая находится на улице Баррикад, недалеко от стадиона «Динамо». Но с начала этого учебного года ее закрыли на ремонт, а ребят перевели на занятия в лицей-интернат №1, до которого ехать четыре остановки.

- Я стояла рядом с мальчиком на выходе, - рассказала «Комсомолке» пассажирка того самого трамвая Ольга Маслова. – Ребенку кто-то позвонил, и он начал разговаривать по телефону. Я вышла из салона первой, и уже перешла дорогу, как услышала сигналы автомобилей. Оборачиваюсь, и вижу, как мужчина выскочил из машины и начал махать и кричать водителю трамвая. Вагоновожатая сначала не поняла, что происходит, выбежала, заглянула под вагон, а там… мальчик.

Ребенок был мертв. Виновата ли вагоновожатая в этом трагическом ДТП, предстоит выяснить следователям. Как сообщили в региональном СУ СК России, проводится проверка по двум статьям: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности». Кстати, уже известно, что мальчик воспитывался в полной многодетной семье. Спустя несколько часов после трагедии, на месте его гибели появилось несколько траурных гвоздик.

Сейчас здесь лежат… цветы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас здесь лежат… цветы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все педагоги в шоке, - пишет в соцсетях одна из учительниц. – Ведь мама провожала его до кабинета практически каждый день. А в этот раз, наверное, не смогла….

Увы, но в этом году это уже не первый случай в Иркутске, когда дети попадают под трамвай. Подобный инцидент произошел 27 июня на улице Декабрьских Событий. Тогда под вагон угодил ровесник погибшего Вани – 8-летний Данил. У мальчика серьезно пострадала правая нога. Расследование этого инцидента продолжается до сих пор. И еще немного грустной статистики. В мае 2016-го, буквально в 100 метрах от смертельной аварии на Ушаковской, прямо на пешеходном переходе, грузовик насмерть сбил 10-летнюю ученицу из школы №66.

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