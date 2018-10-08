Не проехали мимо чужой беды: как иркутяне помогли пострадавшему дальнобойщику доставить груз в Красноярск

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-08T15:06:07+03:00

Алина и Дмитрий Ребровы (на фото вместе с сыновьями Максимом и Никитой) не проехали мимо пострадавшего дальнобойщика.

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Эту поездку дальнобойщик с 32-летним стажем Олег Клименко запомнит на всю жизнь. Исколесив во время своей очередной командировки почти всю страну от родного Симферополя до Забайкалья, 53-летний водитель умудрился попасть в ЧП на самом берегу Байкала.

Дело было так. В Чите мужчина взял очередной заказ. Нужно было перевести 37 лошадей в Канск. Но путь дальнобойщика едва не прервался в середине пути. На подъезде к поселку Култук, который находится между Улан-Удэ и Иркутском, Олег услышал в фуре странный звук, и остановился, чтобы проверить. Оказалось, один из коней не выдержал качки на извилистой дороге, и упал.

- Что делать, полез его поднимать, ведь он растелился по всему кузову, - вспоминает в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" в Иркутске Олег Клименко. – Когда поднимал, случайно оступился у самого края. Конь-то вскочил, а вот я наоборот полетел на асфальт с трехметровой высоты.

Мужчина серьезно ударился головой, и почувствовал сильную боль в правой ноге, но все-таки смог подняться, доковылять до кабины, и сесть за руль. Протянув несколько десятков метров до Култука, Олег решил сделать привал на стоянке около трассы. Но выйти из грузовика уже не смог. Только наступив правой ногой на лестницу, его ударила сильнейшая боль, и он вновь сорвался вниз.

- Он полетел прямо на проезжую часть, нам под колеса, - рассказывает иркутянка Алина Реброва, которая в этот момент проезжала мимо. – Муж чудом вывернул руль, чтобы его не сбить, и затормозил. Выходим, чтобы спросить, что случилось, а водитель корчится от боли и даже встать не может.

Фура Олега Клименко на стоянке в Канске. Вскоре водителя заберет его сын.

Дмитрий и Алина Ребровы вызвали Олегу скорую помощь, но оставлять его одного на обочине не стали. Дождались приезда медиков, которые поставили пострадавшему диагноз: сильный ушиб. Дальнобойщик отказался от госпитализации, - ему нужно было в срок доставить груз. Но ехать дальше в таком состоянии он не мог. Тогда неравнодушные супруги, переживая, что впереди – сложная дорога – «серпантин», бросили клич о помощи в соцсетях. Помощи долго ждать не пришлось. Буквально через несколько минут на пост откликнулся 25-летний иркутянин Денис, который предложил сесть за руль фуры, и довести Олега до Канска.

- Давно мечтал прокатиться по стране на грузовике, у меня ведь в правах все категории открыты, - говорит Денис. – А тут вдобавок представилась возможность помочь человеку. Так что я бросил все свои дела и попросил друзей из Иркутска подвезли меня к фуре.

На том и порешили. Денис сел за руль, а дальнобойщик Олег – на пассажирское сидение. До Канска новоиспеченные напарники благополучно добрались за одну ночь.

- Олег вздрагивал от боли на каждой кочке, - говорит Денис. – Не представляю, как бы он сам ехал.

Обратно в Иркутск Денис планирует доехать на попутках. Опять же в помощь – автомобильное братство. Откликнулись водители, которые едут в Иркутскую область и готовы подвезти Дениса. А пользователи иркутского автомобильного паблика скинулись дальнобойщику-добровольцу на «суточные». Олег Клименко проведет в Канске как минимум еще одну ночь. Туда к нему уже спешит сын, который взял билет на самолет. Он доставит фуру с отцом в родной Симферополь.

- Очень удивился, что помощь пришла так быстро, - улыбается водитель. - Как только информация попала в соцсети, мне начали звонить десятки людей. Спасибо, иркутяне, никогда не забуду вашей доброты.