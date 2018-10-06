2018-10-05T19:02:36+03:00
Общество

Погода на 6 октября в Иркутске: днем небольшой дождь и до +7

Порывы ветра будут достигать 14 м/с
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 6 октября в Иркутске: днем небольшой дождь и до +7Погода на 6 октября в Иркутске: днем небольшой дождь и до +7Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутянам самое время доставать из шкафов теплую одежду, куртки и шапки. Температура в Иркутске становится все ниже. В ночь на субботу, 6 октября столбик термометра в нашем городе опустился до – 1 градуса. Днем синоптики обещают небольшой дождь, и +5, +7, ветер подует северо-западный 5-10 м/с, порывы достигнут до 14 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу в виде мокрого снега и снега, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в южных, верхнеленских и северо-восточных районах порывы 13-18 м/с, температура днём +3,+8°, в северных районах при облачной погоде +3,-2º, в западных районах местами до +11 градусов.

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