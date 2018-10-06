Пешком пытались дойти до Усть-Илимска: житель Черемхова помог найти подростков, которые сбежали из интерната

СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-06T06:51:04+03:00

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Трех подростков, идущих вдоль трассы Р-255 «Сибирь» заметил житель Черемховского района Виктор Намазов. Так как поблизости не было ни одного села и поселка, мужчина решил остановиться, и узнать у ребят куда они направляются. Те ответили, что планируют пешком добраться до Усть-Илимска. На предложение довезти их до ближайшего населенного пункта, они отказались, и Виктор решил позвонить в полицию.

И не зря. Когда оперативники разыскали 16-летних подростков, и доставили их в отдел, выяснилось, что несколько дней назад они сбежали из специальной коррекционной школы-интерната №1 Ангарска и действительно направляются пешком в г. Усть-Илимск. Вскоре их доставили обратно в интернат. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- За помощь полиции Виктору Намазову объявлена благодарность и вручена грамота от начальника отдела МВД России «Черемховский», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.