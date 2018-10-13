СЕГОДНЯ 04:36 2018-10-13T06:04:28+03:00

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужчин пройдет в Иркутске в 2020 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Ура, товарищи, свершилось. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года среди мужчин пройдет в Иркутске.

Такое решение было принято накануне на заседании руководства Международной федерации хоккея с мячом, которое проходило в Швеции. Об этом сообщил в своих социальных сетях президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Также стали известны даты, в которые пройдут матчи. Группа В сыграет свои матчи на стадионе «Рекорд» с 1 по 8 марта. Группа А выйдет на лед чуть позже, с 29 по 4 апреля. Кстати последняя группа сыграет на новом льду, ведь, их игры уже назначены на крытом стадионе Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта, строительство которого в скором времени начнется в Академгородке. А пока план здания проходит проверку. Весной 2019 года там начнется активное возведение здания.