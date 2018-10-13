Поиски пропавших рыбаков в водах Байкала продолжаются

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-13T12:17:49+03:00

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До сих пор продолжаются поиски пропавших рыбаков, которые в 20:00 11 октября вышли на моторной лодке «Обь» в воды Байкала.

Поиски начались утром 12 октября, когда родственники забили тревогу. Рыбаки не вернулись в назначенное время и не выходили на связь.

- В утренние часы на катере КС-701 сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России была обследована акватория от поселка Листвянки до Больших Котов - поиски результата не дали, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

В тот же день на поиски вылетел вертолет Ми-8. В пятницу вечером поиски были временно приостановлены в связи темнотой. На тот момент сотрудниками МЧС было обследовано более 2000 квадратных километров озера Байкала и 110 километров береговой полосы.

Сегодня, 13 октября в 12:40 на поиски снова вылетел вертолет с тремя спасателями на борту. Южную часть акватории озера Байкал продолжают патрулировать 3 катера МЧС. К ним присоединились добровольцы на своих судах.

Береговую полосу вблизи населенных пунктов обследуют пешие патрули и группы на вездеходах. Всего в поисках принимают участие 31 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники.

Напомним, трое мужчин вышли на моторной лодке из Листвянки в сторону Больших Котов. Мужчины являются жителями поселка Листвянка и Большая речка. Они планировали вернуться в ночное время, но так и не появились.