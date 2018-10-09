СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-09T06:09:02+03:00

«Эра компетенций вширь, а не вглубь»: бизнес-тренер Яна Варшавская поможет раскрыть ваши возможности Фото: Алексей ЛИТВИНЦЕВ

В гостях на радио «Комсомольская правда» в Иркутске побывала бизнес-тренер Яна Варшавская

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Яна Варшавская - бизнес-тренер в области продаж, менеджмента, маркетинга и профессиональных коммуникаций.

В гостях на радио «Комсомольская правда» в Иркутске побывала бизнес-тренер Яна Варшавская 00:00 00:00

Профессиональную деятельность начала в 2002 году в должности сертифицированного тьютора Британского открытого университета. Вела программы по менеджменту, параллельно работая на управленческих должностях в различных компаниях. Управленческий стаж - 8 лет, тренерский стаж - 15 лет.

Программа Яны Варшавской по развитию управленческих компетенций руководящего состава компании является на сегодняшний день одной из самых сильнейших в Иркутске, согласно отзывам обучавшихся по ней клиентов.

В эфире радиостанции Яна рассказала о феномене Тонни Роббинса, о разнице между коучами и бизнес-консультантами и о том, как выбрать эффективного бизнес-тренера.