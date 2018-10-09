«Эра компетенций вширь, а не вглубь»: бизнес-тренер Яна Варшавская поможет раскрыть ваши возможности
Яна Варшавская - бизнес-тренер в области продаж, менеджмента, маркетинга и профессиональных коммуникаций.
В гостях на радио «Комсомольская правда» в Иркутске побывала бизнес-тренер Яна Варшавская
Профессиональную деятельность начала в 2002 году в должности сертифицированного тьютора Британского открытого университета. Вела программы по менеджменту, параллельно работая на управленческих должностях в различных компаниях. Управленческий стаж - 8 лет, тренерский стаж - 15 лет.
Программа Яны Варшавской по развитию управленческих компетенций руководящего состава компании является на сегодняшний день одной из самых сильнейших в Иркутске, согласно отзывам обучавшихся по ней клиентов.
В эфире радиостанции Яна рассказала о феномене Тонни Роббинса, о разнице между коучами и бизнес-консультантами и о том, как выбрать эффективного бизнес-тренера.