ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» дает советы, как жителям Иркутской области экономить на услугах ЖКХ

28 Март 01:00 2018-10-09T06:23:11+03:00

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Постоянный участник ЖКХ-марафона и один из лидеров по количеству звонков от слушателей - «Иркутскэнергосбыт». И неудивительно электричеством, теплом и горячей водой, а значит, уютом домашнего очага почти всю Иркутскую область одаривает эта компания. Поэтому и обращений в прямой эфир поступает традиционно много.

С жителями Приангарья общалась начальник управления по работе с ЖКХ ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» Оксана Придиус. О чем шла речь, «Комсомолка» расскажет в виде полезных советов, ведь экономить на оплате за «коммуналку» можно. Главное, знать секреты.

СОВЕТ 1

ПЕРЕХОДИМ НА РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Дома каждый из нас не забывает погасить свет на кухне, уходя в комнату. А заодно проверит, не включен ли чайник с микроволновкой в розетку. Щепетильность - не мания, а экономия семейного бюджета, ведь взаимосвязь прямая: забыл погасить свет - вышел за определенные рамки. А все, что располагается за порогом квартиры, большинство не волнует: не мое, не касается. И как же ошибаются в своих суждениях! Общее имущество на то и общее, чтобы о нем тщательно заботиться. Подвал, чердак, крыша - тоже ваша собственность. Если не следите за ней, переплачиваете за «коммуналку».

Не задумывались? А давно пора. На режим энергосбережения нужно переходить коллективно и комплексно.

- Этой зимой, как мы и ожидали, получили много жалоб на начисления за отопление, - пояснила Оксана Придиус. - Как известно, в сентябре и октябре 9 населенных пунктов области, в том числе крупные - Иркутск, Ангарск и Усолье-Сибирское, перешли на новую систему оплаты за эту коммунальную услугу. Раньше мы рассчитывались равными долями все 12 месяцев с последующей корректировкой в плюс или в минус, исходя из показаний общедомовых приборов учета, которые снимались раз в год, а теперь только с сентября по май, то есть непосредственно в отопительный период. Сколько потребил тепла в месяц, за то и заплатил. Особенно недоумения вызвали начисления за январь. Этот месяц и так считается самым холодным, но в этом году он был рекордно морозным. Отсюда и большие суммы в квитанциях (у некоторых семей по 5 - 6 тысяч рублей). Однако все-таки далеко не все попали в такую ситуацию. Тех жителей области, которые заботятся об общем имуществе, заоблачные траты миновали.

Первая остановка на пути к энергосбережению - контур дома. Его требуется закрыть. Как? Установить пластиковые окна, запирающиеся двери, в том числе и в подвале. Вторая и ключевая - погодоведомое оборудование. Да, капиталовложение солидное но окупаемое: за счет того, что система сама, в зависимости от температуры за окном, регулирует подачу тепла в квартиры. Холодно - отбирает из теплосети больше гигакалорий, жарко - меньше. Так, в квартирах всегда оптимальные +24 градуса или чуть больше, если жильцы пожелают. Оснастись дом такой чудотехникой должна управляющая компания, но задачу ей должны поставить жильцы коллективным решением.

Обратите внимание, погодоведомое оборудование - самый главный помощник осенью и особенно весной, когда на улице уже жарко, а батареи в доме шпарят с прежней силой. Подобных жалоб уже сейчас поступает много: мол, топим улицу и переплачиваем за это. Надо понимать, что в ручном режиме УК перенастраивать теплоузел не в состоянии. У управляющей компании может быть по 500 - 600, а то и больше многоэтажек в ведомстве, а чудо-техника с подобной задачей справится на ура.

СОВЕТ 2

НЕ МОЖЕТЕ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ РАССРОЧКОЙ И СУБСИДИЯМИ Естественно, переход на новую систему не прошел гладко. Впрочем, формула «новшество = шероховатости» действует всегда. Из-за высоких начислений за отопление многие семьи стали должниками, не имея возможности рассчитаться по счетам. А ведь подобных трудностей можно избежать.

- Тем, для кого начисленные суммы действительно оказались не по силам из-за тяжелой жизненной ситуации, мы готовы предоставить рассрочку на шесть месяцев или даже на год - после рассмотрения заявления и документов, - говорит Оксана Придиус. - Кроме того, определенная категория граждан может рассчитывать на субсидии и компенсации. Но этим вопросом уже занимаются органы соцзащиты. Однако проблема в том, что по правилам человек сначала обязан погасить все 100% начислений и только потом получить компенсацию. Сейчас людям сложно оценить плюсы и минусы перехода на новую систему оплаты, и мы это тоже предвидели. Скорее всего, они смогут сделать выводы только летом, когда в графе «Отопление» квитанции об оплате будет значится 0 рублей 00 копеек.

СОВЕТ 3

ВОВРЕМЯ ПРОВЕРЯЕМ И РЕМОНТИРУЕМ СЧЕТЧИКИ

И не только те, которые располагаются внутри квартиры, но и те, что в подвале. В городах области, в которых тепло подается компанией «Иркутскэнерго», все дома оснащены общедомовыми приборами учета. Еще в 2013 - 2014 годах «Иркутскэнерго» запустило программу по установке оборудования, потратив на это более 500 млн рублей. Сейчас, спустя 4 года, наступает срок поверки средств измерения.

Кто должен озадачиться вопросом? Согласно букве закона, жильцы. Ресурсоснабжающая организация установила приборы учета и передала их в собственность граждан. То есть дальнейшая ответственность за сохранность техники, своевременный ремонт и поверка лежат на самих собственниках. Именно они должны дать поручение УК эксплуатировать и поверять общедомовые приборы учета.

А что будет, если жильцы этого не сделают? Через три месяца, которые даются на поверку, начнете платить за тепло по нормативу, а это всегда дороже, чем по показаниям приборов учета. Помимо норматива на горячую воду к вам применят и достаточно высокий повышающий коэффициент.

СОВЕТ 4

ДОВЕРЯЕМ, НО ПРОВЕРЯЕМ

Принцип актуальный во все времена! И в отношении системы ЖКХ применим тоже. В последнее время в Иркутске участились случаи мошенничества. Аферисты ходят по квартирам и предлагают купить за 400 - 500 рублей волшебный прибор - счетчик на отопление. Мол, подвешиваешь эту штуку к батарее - и живешь как в сказке! Подаешь по итогу месяца показания в «Иркутскэнергосбыт», и... их там не принимают! Пенсионеры хватаются за сердце, ведь для них 500 рублей немалые деньги.

- У нас есть приказ Минстроя № 627, который говорит о невозможности установки в квартирах приборов учета в домах с вертикальной системой разводки (когда отопление подается в квартиры со стояка, идущего из подвала с первого по последний этажи), - комментирует Оксана Придиус. - А это, на минуточку, большинство жилого фонда Иркутска и области! Сейчас все новостройки оборудуют счетчиками тепла в квартиры, а старые дома из-за особенностей модификации - нет. И это определено законодательством.

КСТАТИ

Перерасчеты канули в Лету?

Не совсем так. Только 9 населенных пунктов рассчитываются за тепло по факту потребления, а остальные по прежней схеме. - Корректировки остаются в большинстве городов Иркутской области, - комментирует Оксана Придиус. - Следующая ожидается в феврале 2019 года. Также остался вопрос и по тем домам, где корректировка сложилась положительная. Сейчас проверка по ним завершается, но таких многоэтажек, надо признать, не много. В основном положительная корректировка получается из-за того, что приборы учета вышли из строя, а жильцы отказываются предпринимать действия по их ремонту и восстановлению.