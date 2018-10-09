Диспетчер «горячей линии» медицины катастроф в Бурятии спасла на пожаре 12 человек

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-09T13:20:45+03:00

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- Мне снилось, что во сне шуршит пакет! - рассказывает 26-летняя жительница Бурятии Светлана Пежемская. - Проснулась чудом! От сильного запаха гари.

Открыв глаза, молодая женщина поняла, что вся комната в дыму. Выход из дома отрезан - двери в огне. Оставалось только окно... Действовать нужно было не то что в считанные минуты, а в секунды. Рядом - спящие племенники 8 и 9 лет, 81-летний дедушка, тетя.

- Горим! - закричала Светлана.

Потом забралась на диван, схватила цветочный горшок, выбила им стекло. В следующее мгновенье буквально выбросила из оконного проема девочку, затем - мальчишку. Хорошо, что этаж первый. В это время тетя в страхе металась по комнате - женщина поддалась панике и не знала, куда ей бежать. Светлане пришлось взять ситуацию в свои руки. Она помогла родственнице выбраться из окна. А вот дедушку, увы, спасти не удалось...

- Он запутался в шторе, упал на пол и, видимо, потерял сознание, - вспоминает наша героиня. - Я уже не смогла пробраться к нему, меня буквально вытолкнуло горячим воздухом из окна. Просто задохнулась бы! И я до сих пор прокручиваю в уме эту ситуацию, думаю, что можно было его спасти. Помню, видела парня, который стоял неподалеку и снимал все происходящее на сотовый телефон. Если б только он помог мне!

Но и, оказавшись на улице, Светлана не опустила руки. Она продолжала действовать: принялась стучать в окна соседних квартир. Затем помогала жильцам спускаться из окон на землю - двоим детям и пятерым взрослым.

- Нельзя сказать, что я их спасла, просто помогла выбраться, - скромно говорит сибирячка. - Потом вызвала спасателей. Оказалось, что никто им до этого не сообщил о пожаре.

Уже позже выяснилось, что деревянный дом в центре Улан-Удэ загорелся не случайно. Уличные камеры на соседнем здании зафиксировали, как неизвестный мужчина подкрадывается ночью к строению и поджигает его. Страшно представить, что было бы, если б Светлана не проснулась первой.

- Я и сама не знаю, почему не поддалась панике, - говорит она. - Во-первых, я с детства достаточно волевая и спокойная, во-вторых, сейчас работаю диспетчером "горячей линии" медицины катастроф. Все-таки профессия накладывает свой отпечаток.

Света вообще оказалась в этом доме по стечению обстоятельств: временно остановилась у родственников. Она готовилась к выходу на работу после декрета. Ее близкие - муж и двое малышей - в это время были на малой родине - в селе Петропавловка. Они планировали через некоторое время переехать в Улан-Удэ к маме.

- Сейчас главное - пережить смерть любимого дедушки, - говорит Светлана. - Еще я осталась без одежды. Сгорели все мои вещи, которые взяла с собой, некоторые документы, банковские карты. Огонь уничтожил и вещи моих близких. Но, думаю, все вместе мы справимся с этой бедой.

Коллеги Светлана тоже уже знают о случившейся трагедии. И о том, что их сотрудница спасла людей.

- Света вообще очень душевный человек, добрый, настоящий, - говорит заведующий оперативного отдела территориального центра «Медицины катастроф» Анатолий Лазарев. - Сегодня таких девушек, как она, единицы. Мы гордимся тем, что работаем с ней в одном коллективе.