Повесили долг в 8 миллионов: банк из Бурятии заставляет москвичку платить кредит, который она не брала

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-09T14:09:04+03:00

Наталья Баева была в шоке, когда узнала, что на нее повесили долг в 8 миллионов рублей. Фото: личный архив Натальи Баевой.

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Вот так бывает: готовишься в магазине расплатиться за продукты банковской картой, как неожиданно приходит СМС: «Вы должны банку 8 миллионов рублей, все ваши счета заблокированы».

Именно такое сообщение в августе 2017-го получила 44-летняя москвичка Наталья Баева. А следом ее телефон завибрировал еще раз – с карты списали все деньги. Ни много ни мало несколько десятков тысяч рублей. Женщина тут же позвонила в банк, где ей посоветовали обратиться к судебным приставам. А там, пробив Наталью по базам, сообщили, что несколько лет назад она выступила поручителем по огромному кредиту. Причем такого финансового учреждения в Москве никогда и не было! Оно находилось фактически на другом краю страны – в Улан-Удэ.

- У меня был шок, ведь я не только никогда не была в Бурятии, я даже не знала, где конкретно находится Улан-Удэ, - вспоминает в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске Наталья. – В голове не укладывалось, как такое могло произойти. Однажды я брала кредит на покупку сотового, так меня на сто раз проверили и даже сфотографировали. А тут 8 миллионов рублей дали так просто.

И правда, поручительство на такую огромную сумму оформили лишь по копии ее паспорта. Произошло это летом 2011 года. Где мошенники могли найти копию документа, остается загадкой. Женщина уверяет, что паспорт никогда не теряла. В общем, несколько лет заемщик исправно выплачивал кредит, а затем перестал. Тогда банк и вспомнил про гаранта сделки. Приставы переключились на Наталью.

Отдавать такую огромную сумму женщина не собиралась, таких средств у нее попросту не было. По стечению обстоятельств в тот момент попала под сокращение на работе, а найти новую не получалось. Нигде не брали! Пробивая москвичку по базам, потенциальные работодатели прямо говорили: «Сначала разберитесь со своими многомиллионными долгами». А тут еще за съемную квартиру платить надо и ребенка в школу собирать.

- Мне посоветовали найти адвоката в Улан-Удэ, - говорит Наталья Баева. – Московских юристов я бы просто не потянула, ведь требовались регулярные поездки в Бурятию.

Бурятский адвокат Виталий Хонихоев узнал, что Наталья не первая обманутая «клиентка» того самого банка. Кроме того, выяснилось, что финансовое учреждение несколько лет находится в стадии банкротства и не раз оказывалось в центре скандала. Так, в 2016 году банк якобы выдал 10 липовых кредитов на 285 миллионов рублей, а на самом деле вывел таким образом деньги из активов.

- Не может человек с улицы просто принести чью-то копию паспорта и взять такой огромный кредит, да еще и с одним поручителем, - комментирует Виталий Хонихоев. – Их должно быть несколько. Кроме того, должен быть залог недвижимости. И еще: гарант сделки должен лично прийти показать свой паспорт и поставить подпись. Я считаю, что это просто заговор банка. Кстати, по моей информации, заемщик тоже живет в Москве и непосредственно связан с руководством того самого банка.

Списанные деньги на арестованные счета Наталье Баевой вернули после того, как графологическая экспертиза подтвердила, что подпись москвички поддельная. Но даже после этого банк не снял свои требования вернуть долг. Напротив, выкатили иск, что теперь, с учетом пений, женщина должна уже не 8 миллионов, а 15. Следующее судебное заседание намечено на 15 октября. Адвокат Натальи уверен в победе своей подзащитной.

- Конечно, мы возложим на них судебные расходы и моральный вред, - заключает Виталий Хонихоев. – Процесс то выиграем, но деньги Наталье вряд ли выплатят, ведь идет процесс банкротства. А еще существует очередь из кредиторов, и такие, как моя подзащитная, получают деньги в последнюю очередь.