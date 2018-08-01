2018-10-09T07:05:18+03:00
Недвижимость

«Коммуналка» онлайн

Платить по счетам в срок легко и просто. Есть современные сервисы, позволяющие экономить время, своевременно передавать показания приборов учета и рассчитываться по счетам
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Тонкости коммунальных платежей в период отпусков

Ситуация из года в год одна и та же: люди уезжают на отдых и забывают о коммунальных платежах. Но закона даже на время массовых отпусков никто не отменял: если поставщик услуги не получил данных приборов учета до 27-го числа месяца, он автоматически начисляет оплату по среднему потреблению.

Если квартира в летние месяцы пустовала, в ней не пользовались водой и электроэнергией и счетчики стоят на прежней отметке, в конце месяца все равно необходимо сообщать в УК или в энергосбытовую компанию данные приборов учета. В противном случае вы станете пассивным должником.

Для жителей частного сектора разница между фактическим потреблением и начислением по среднему может составить несколько тысяч кВт/ч: по закону за первые 3 месяца отсутствия показаний потребителя поставщик ресурса начисляет оплату по среднему, в последующий период - по нормативу. К примеру, зимой житель частного дома площадью 100 м2, пользующийся электроотоплением, в среднем потребляет электроэнергии на 4 тыс. рублей, летом - на 300 - 500 рублей. Если летом он не подает показаний приборов учета, поставщик начисляет ему по 4 тыс. рублей за каждый месяц, и к концу августа набегает сумма в 12 тыс. рублей. В результате возникает конфликт между потребителем и поставщиком.

Отношения потребителя и поставщика может урегулировать только дисциплина и хорошая привычка каждый месяц уведомлять энергосбытовую компанию об объемах потребления.

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