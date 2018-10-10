Погода на 10 октября в Иркутске: днем до +14

СЕГОДНЯ 02:30 2018-10-09T16:19:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Похоже, что бабье лето вновь возвращается в Иркутск. В нашем городе уже несколько дней стоит теплая и солнечная погода, а температура, несмотря на самый разгар октября, продолжает повышаться. Вот и в среду, 10 октября синоптики обещают нам погоду без осадков. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. И если ночью, столбик термомтера опустился до – 2, то днем ожидается уже до +14 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, без осадков, правда в северных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -2,-7°, при натекании облачности 0,+5°, днём +14,+19°, при облачной погоде +5,+10 градусов.