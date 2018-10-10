СЕГОДНЯ 05:52 2018-10-10T05:55:53+03:00

Фонтан на дороге и бесплатная автомойка: временную трубу прорвало в микрорайоне «Союз» в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS".

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Мощный фонтан забил утром, 10 октября прямо на проезжей части в микрорайоне «Союз» в Иркутске. Огромную струю сняли на свои регистраторы проезжающие мимо автомобилисты. Некоторые из них, кстати, не стали разворачиваться, и как ни в чем не бывало, продолжили движение, проехав прямо «под душем». Получилась бесконтактная, а главное, бесплатная автомойка. Сами, водители, выложившие ролик в соцсетях, сообщили и причину ЧП.

Фото: группа "ДТП 38RUS".

- Это натворил зеленый автобус, который наехал на временную трубу, и произошел пшык, - пишут очевидцы.

Фонтан, высотой в несколько метров был виден, и на некоторых соседних улицах. Сейчас на месте работают специалисты, которые устраняют последствия ЧП.

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