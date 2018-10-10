2018-10-10T13:33:42+03:00
Общество

В Томской области построили и освятили новый Храм во имя Георгия Победоносца

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В Томской области построили и освятили новый Храм во имя Георгия Победоносца. Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»В Томской области построили и освятили новый Храм во имя Георгия Победоносца. Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»
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В селе Вертикос Томской области завершилось строительство Храма во имя великомученика Георгия Победоносца. Уже состоялась церемония освещения новой церкви, которую провел специально прибывший в село епископ колпашевский и стрежевской Силуан.

Епископ провел первую службу в стенах нового храма и освятил церковь, окропив ее святой водой. Особую благодарность священнослужитель выразил компании «Газпром трансгаз Томск», которая не только помогла возвести храм, но и доставила на церемонию мощи святого Агафангела — митрополита ярославского.

Участие компании в жизни региона отметила и директор местной школы Кристина Товтин. По ее словам, ООО «Газпром трансгаз Томск» не только заботится о материальном благополучии, но и о духовном.

К слову, из 630 местных жителей более 100 сельчан трудятся на градообразующем предприятии — промышленной площадке Александровского ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск». Помощь в возведении храма является частью той социально ответственной политики, которую компания проводит в регионах своей деятельности. Сегодня география работы компании включает в себя Якутию и Амурскую область, где реализуется проект по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири». Это один из ключевых проектов Восточной газовой программы, которая позволит обеспечить газом потребителей регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также организовать поставки голубого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Что касается места строительства нового храма, то оно имеет свою историю. Еще в годы Великой отечественной войны в село Вертикос эвакуировали из блокадного Ленинграда ребятишек детского дома. Местные жители взяли на себя заботу о детях, приютив и обогрев их.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»

По словам главы Каргасокского района Андрея Ащеулова, новый храм пока будет работать только по церковным праздникам, поскольку в селе нет своего священника. Служители церкви будут приезжать из районного центра для проведения служб и обрядов.

«Так или иначе я думаю, что теперь в Вертикосе люди станут еще добрее, еще лучше, будут поддерживать друг друга после посещения храма. И дело хорошее, все, кто постарался — молодцы», - отметил Андрей Ащеулов и поблагодарил компанию за поддержку Каргасокского района и его жителей.

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