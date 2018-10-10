2018-10-10T18:20:13+03:00
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Пробок не будет: в Иркутске закончен ремонт на объездной Первомайский-Университетский

Работы завершили на 4 дня раньше срока
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пробок не будет: в Иркутске закончен ремонт на объездной Первомайский-УниверситетскийПробок не будет: в Иркутске закончен ремонт на объездной Первомайский-УниверситетскийФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Отличная новость для жителей левого берега Иркутска. В районе остановки «Академическая», на объездной дороге Первомайский-Университетский завершили ремонт дороги, и открыли движение. Об этом, вечером, 10 октября в соцстеях сообщили иркутские автомобилисты. А это значит, что 9-балльные пробки, возникающие в этом месте по утрам, должны наконец прекратиться.

Кстати, ремонт рабочим удалось завершить на четыре дня раньше срока. Сначала, предполагалось, что работы, которые начались 29 сентября, будут завершены 14 октября. Для того, чтобы уложиться в график, дорожники трудились круглые сутки. Напомним, дорогу пришлось перекрывать из-за замены старых труб.

- Если бы мы просто поменяли асфальт, то одна из этих труб, которую проложили еще в 1976 году, могла в любой момент рвануть, - рассказывал в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 FM заместитель начальника Комитета городского обустройства администрации Иркутска Андрей Пономарев. - Подобные аварии здесь уже происходили.

Кстати, на днях из-за сильных заторов на объездной дороге Первомайский-Университетский, нервы у автомоболистов уже не выдерживали. Так, в рукопашную сошлись водители, которые пытались объехать пробку через микрорайон «Союз». Очевидцы сняли драку на видео.

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