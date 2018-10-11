«СОГАЗ-Мед»: застрахованные под надежной защитой

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-11T12:59:20+03:00

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Страховая компания «СОГАЗ-Мед» принимает участие в выставке «Сибздравоохранение» уже 8-й год подряд. И, как всегда, к павильону постоянно подходят люди - оформить полисы обязательного медицинского страхования, задать вопрос. И понятно почему: Иркутский филиал страховой компании «СОГАЗ-Мед» работает в нашем регионе уже 14 лет, он является абсолютным лидером по числу застрахованных и успешно реализует новые проекты системы здравоохранения. Одним из таких проектов является институт страховых представителей.

Страховой представитель - помощник пациента

Общенациональный проект по созданию института страховых представителей ОМС стартовал с 2016 года. Тогда начали работу страховые представители 1-го уровня. Это специалисты контакт-центра страховой медицинской организации, предоставляющие гражданам справочно-консультационную информацию по типовым вопросам.

С января 2017 года уже приступили к деятельности страховые представители 2-го уровня - специалисты страховых медицинских организаций, работа которых направлена на организацию информирования и сопровождения застрахованных граждан при оказании им медицинской помощи.

C 1 января 2018 года начали функционировать страховые представители 3-го уровня. Деятельность страхового представителя 3-го уровня существенно отличается от работы страховых представителей 1-го и 2-го уровней. Это сотрудники, прошедшие специальное обучение, эксперты качества медицинской помощи, сопровождающие застрахованного на всех этапах оказания медицинской помощи. Они принимают участие в оперативном решении спорных ситуаций, возникающих непосредственно в момент оказания медпомощи застрахованным. При необходимости страховые представители 3-го уровня проводят экспертизу качества лечения и определяют, нарушались права пациента или нет. Без сомнений, они играют важнейшую роль в процессе защиты прав застрахованных граждан.

ОМС - неотъемлемая часть системы здравоохранения.

Где узнать про срок ожидания медпомощи?

Не секрет, что не все пациенты удовлетворены доступностью медицинской помощи и условиями ее оказания. Человеку порой непросто разобраться в вопросах здравоохранения, но для этого есть помощник - страховая медицинская организация. Она не только оформляет полисы ОМС, но и защищает права пациентов на получение качественной медицинской помощи в установленные сроки. Например, срок ожидания приема участкового врача-терапевта не должен превышать 24 часов с момента обращения, врача-специалиста - 14 календарных дней. Лабораторные и большинство инструментальных исследований должны быть проведены в 2-недельный срок. Для таких сложных методов диагностики, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), а также для плановой госпитализации предельный срок ожидания не должен превышать 30 календарных дней.

Кстати, каждый клиент «СОГАЗ-Мед» может задать страховому представителю все интересующие его вопросы о системе обязательного медицинского страхования, позвонив по номеру бесплатного контакт-центра 8-800-100-07-02. Он работает круглосуточно.

Диспансеризация – бесплатное обследование по полису ОМС

Масштабную кампанию по информированию населения о необходимости пройти диспансеризацию страховые медицинские организации начали в рамках работы института страховых представителей 2-го уровня.

Страховая компания направляет застрахованным СМС-сообщения и письма о том, что гражданин подлежит в текущем году диспансеризации и куда ему нужно обратиться для ее прохождения. Кроме того, страховые представители занимаются и аналитической работой: проводят телефонные опросы, выясняют причины отказов, повторно напоминают человеку о необходимости прохождения профилактических мероприятий. Такая деятельность страховых представителей позволяет значительно уменьшить нагрузку на поликлиники.

Страховые представители 2-го уровня выполняют свои функции, не только находясь в страховой компании. Они также работают непосредственно в медицинских организациях. К страховому представителю граждане могут обратиться для оперативного решения вопросов, возникающих при получении медицинской помощи, в том числе при прохождении диспансеризации, а также за консультативной поддержкой, касающейся вопросов обязательного медицинского страхования, действия полисов.

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, которые проводятся в целях оценки состояния здоровья пациента. Диспансеризация помогает выявить хронические болезни, злокачественные новообразования и факторы риска: например, повышенный уровень сахара или холестерина.

Своевременное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития болезней, влияющих на продолжительность жизни. Диспансеризация проводится бесплатно раз в 3 года. Ее могут пройти граждане, достигшие 21 года.

«СОГАЗ-Мед»: застрахованные под надежной защитой 00:00 00:00

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления, с собой иметь полис ОМС и паспорт.

Лицензия ОС № 3230 - 01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

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