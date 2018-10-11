Проект по безопасным дорогам в Иркутской области распространится на три агломерации

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-11T13:53:39+03:00

На его реализацию в течение 5 лет предполагается выделить около 80 млрд рублей

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Как идет ремонт автотрасс в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», накануне проверил заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

В столице региона он побывал на участке объездной в районе жилого комплекса «Союз», а в Шелеховском районе посмотрел, как обновилась трасса Олха - Большой Луг.

В процессе реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации было необходимо устранить очаг аварийности в районе улицы Лермонтова, 122 областного центра. Для этого требовался ремонт участка объездной между микрорайонами Первомайский и Университетский. Контракт на проектирование таких работ заключили в мае этого года, его начальная максимальная цена составила 59,4 млн рублей.

Открытый аукцион провели в июле, а контракт заключили в начале августа.

Стоимость составила около 58,6 млн рублей, из них 33,2 млн - средства федерального бюджета, 19,35 млн - областного, 5,9 млн рублей - софинансирование муниципалитета.

В настоящее время на объекте установлены опоры освещения, заканчиваются работы по перекладке сетей водоснабжения и связи, а также по асфальтированию.

Напомним, что еще недавно из-за ремонта объездной по направлению Первомайский - Университетский в Иркутске были огромные пробки. Подрядчики перекладывали инженерные коммуникации и почти на 2 недели перекрыли движение, что привело к транспортному коллапсу не только на левом берегу областного центра, но и в других районах.

Сейчас движение открыто, работы на участке близятся к завершению.

Работы на объездной возле жилого комплекса «Союз» обещают закончить через 10 дней.Фото: Юлия УЛЫБИНА

Подрядчик заверил Евгения Липатова, что через 10 дней сдаст готовый объект. Также он рассказал о проблемах, которые сдерживали процесс обновления трассы. К примеру, в регионе невозможно найти необходимого диаметра трубы водоснабжения, которые нужно было заменить перед укладкой асфальта. Заказывать эти трубы пришлось в Казани.

Замминистра обратил внимание представителей муниципалитета и подрядчика на сжатые сроки, которые остались до сдачи объекта. Евгений Липатов подчеркнул, что к 20 октября все работы должны быть полностью завершены, а до 30-го отчет о реализации проекта необходимо отправить в Москву.

- Если бы работы на объекте распределили по строительному периоду, это было бы не так болезненно для горожан. Такие серьезные и сложные объекты нужно планировать начиная с осени, а весной уже разыгрывать конкурсы, чтобы успеть выполнить все работы в летнее время, - подчеркнул Евгений Липатов. - В настоящее время движение открыли, но на объекте очень мало работников. Осталось буквально 10 дней, а еще необходимо завершить работы по перекладке сетей, провести асфальтирование, благоустройство. Срывать сроки недопустимо.

Еще одна обновляемая по проекту «Безопасные и качественные дороги» трасса находится в Шелеховском районе области. Стоимость ремонта участка дороги Олха - Большой Луг с 9-го по 16-й км составила 96,8 млн рублей, а с учетом берегоукрепления достигнет 100,5 млн рублей.

Сейчас здесь завершается асфальтирование. Далее будет необходимо нанести дорожную разметку, выполнить благоустройство и организовать автобусные остановки.

Изначально предполагалось, что работы на объекте растянутся на 2 года, но выделенные в срок и в полном объеме деньги позволяют закончить их досрочно - до конца октября.

- Эта дорога ремонтируется комплексно. Качество контролируется на всех этапах, - отметил Евгений Липатов.

Кстати, в дальнейшем приоритетный проект, по которому идут данные работы, трансформируется в национальный.

В 2017 - 2018 годах в нормативное состояние приводили дороги Иркутской агломерации, а это около 860 км в областном центре, Ангарске и Шелехове.

Благодаря федеральной поддержке объем дорожных работ возрос раза в три.

В дальнейшем в регионе появится уже три агломерация: Иркутская (областной центр, Иркутский район, Шелехов), Ангарская (Ангарск, Усолье-Сибирское, Усольский район), Братская (город и район). На обновление трасс этих территорий из всех источников финансирования выделят огромную сумму: по предварительным данным, около 80 млрд рублей на 5 лет.

НАША СПРАВКА:

С 2017 года в Иркутской области реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» с привлечением средств федерального бюджета.

В 2018 году Иркутской области предоставлено 745,8 млн рублей из федерального бюджета Общая стоимость работ в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» составляет 1 709,1 млн рублей, из них

813,2 млн рублей – средства областного бюджета, 116 млн рублей – средства местных бюджетов городов Иркутска, Шелехова, Ангарского городского округа.

В ходе реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в 2018 году планируется привести в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 96,6 км дорожной сети Иркутской агломерации в результате ремонта дорог, ликвидировать 45 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе посредством установки знаков, светофоров, камер, устройства барьерного ограждения и т.д.

Кроме того, в рамках проекта планируется привести в нормативное состояние 15,5 км федеральных дорог, стоимость работ 662,7 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.